Oefenduels in de voorbereiding op het nieuwe seizoen gaan er vaak vriendelijk aan toe, maar dat kunnen we niet zeggen van FC Twente tegen FC Porto. De club uit Enschede neemt het in Portugal op tegen de ploeg van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli, maar dat is meer knokken dan voetballen geblazen.

Een paar minuten voor de rust ging het helemaal mis in de Portugese stad. Naci Ünüvar kreeg een lelijke schop van Porto-speler Gabi Veiga en de buitenspeler van de Tukkers besloot zijn gram te halen. Hij vloog de dader aan en kreeg meteen Portugezen op zijn dak. Vervolgens ontstond er een opstootje. De scheidsrechter greep vervolgens hard in.

Hij gaf beide vechtersbazen rood, lang niet altijd gebruikelijk ine en oefenpotje. Beide teams moeten dus met tien man verder.

FC Twente-speler stookt publiek op

Ünüvar liet zich na de rode kaart ook nog even van een onhandige kant zien door het Portugese publiek op te zwepen. Dat zorgde dan weer voor ruzie tussen allerlei mensen op de bank bij beide partijen. Hoewel Twente-trainer Joseph Oosting er wel een beetje om kon lachen, was het een eerste helft waarbij het voetbal allesbehalve de boventoon voerde.

Verlies voor FC Twente

In de tweede helft werd er iets meer gevoetbald. Twente kwam zelfs op voorsprong, maar gaf deze uit handen en ging door een late penalty nog ten onder in Portugal.

Het was niet het eerste ruzietje. Na een half uur ging een Porto-speler naar de grond en richtte hij zijn woede op Ricky van Wolfswinkel. Tussendoor werden er ook de nodige vervelende overtredingen gemaakt.

Michel Vlap gewoon mee naar Portugal

Wie er ook in Portugal is, is Michel Vlap. De sterkhouder leek lange tijd op weg naar Spartak Moskou, maar die omstreden transfer is van de baan. De Russische topclub heeft een deadline laten lopen en gaat dus niet voor de Nederlandse aanvallende middenvelder. Op de mogelijke verkoop van Vlap was veel kritiek omdat Rusland in 2022 een oorlog begon met Oekraïne.

