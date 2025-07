De mogelijke transfer van Michel Vlap naar Spartak Moskou zorgde de afgelopen dagen voor flinke commotie. Terwijl de speler van FC Twente zijn sportieve toekomst in Rusland overweegt, ontstond er een felle discussie over de morele kant van zo’n overstap, vooral na de scherpe woorden van strafrechtadvocaat Job Knoester tijdens De Oranjezomer.

Knoester noemde Vlap tijdens de live-uitzending een 'verrader van de democratie'. Deze uitspraak veroorzaakte veel ophef, niet in de laatste plaats binnen de familie van de middenvelder. Patrick Vlap, broer van Michel, reageerde fel via sociale media. "Moet ik reageren? Nee. Doe ik het? Ja", schreef hij op X. Hij vindt dat zijn broer onterecht zwaar wordt bekritiseerd zonder dat er een eerlijk gesprek of context is geweest.

'Verrader'

Patrick benadrukt dat iedereen natuurlijk een mening mag hebben over de mogelijke transfer naar Spartak Moskou, maar dat het geen rechtvaardiging is om iemand publiekelijk te vernederen. "Dit is geen analyse, dit is demonisering", stelt hij. Hij vindt het opvallend dat zo’n uitspraak komt van een advocaat, iemand die juist geacht wordt zorgvuldig om te gaan met woorden en feiten.

Patrick waarschuwt ook voor de gevolgen van zulke harde etiketten in het publieke debat. "Door iemand 'verrader' te noemen, sluit je alle ruimte voor nuance en gesprek af. Het gaat hier om een sportman die een zakelijke beslissing maakt, geen politieke statement", aldus de oudere broer. Hij benadrukt dat kritiek natuurlijk mag, maar wel op een respectvolle manier en met oog voor de feiten.

Moet ik reageren? Nee. doe ik het? Ja.@jobknoester noemde m’n broertje op prime-time live tv een “verrader van de democratie”.



Altijd geruststellend als een advocaat zorgvuldig omgaat met woorden.



Oh wacht….



Voor het eerst ooit een 🧵 — Patrick Vlap (@PatrickVlap) July 20, 2025

'Sportieve keuze, geen politieke statement'

De transfer van Vlap naar Spartak Moskou ligt gevoelig vanwege de huidige geopolitieke situatie. Rusland wordt internationaal bekritiseerd vanwege zijn militaire acties, waardoor sporters die in Rusland gaan spelen extra onder een vergrootglas liggen. Toch maakt Patrick duidelijk dat zijn broer geen politieke boodschap wil afgeven met zijn overstap, maar dat het vooral gaat om zijn sportieve carrière en toekomst.

Hij wijst er ook op dat zijn broer geen wet overtreedt met zijn mogelijke transfer en dat het onterecht is om hem zo zwaar te veroordelen zonder volledige context. "Deze manier van denken draagt niets bij aan het publieke gesprek, zeker niet wanneer het uit de mond van een advocaat komt, die geacht wordt de rechtsstaat te verdedigen", besluit Patrick.

Toekomst van Vlap blijft onzeker

De transfer van Vlap naar Spartak Moskou blijft onderwerp van discussie. Of de overstap doorgaat, is nog onzeker, maar de emoties rondom de zaak lopen hoog op. Twente oefent nog tegen Eintracht Braunschweig en RKC voordat de competitie van start gaat op bezoek bij PEC Zwolle. Het is nog maar de vraag of Vlap met Twente aan het seizoen gaat beginnen.

Zeker als hij zelf advocaat is; en dat in een land waar volgens mij ook niet alles op rolletjes loopt, maar hier als belastingbetaler wel aan bijdraagt. — Patrick Vlap (@PatrickVlap) July 20, 2025

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.