Het hing al in de lucht en nu is het zover: Alexander Isak sluit zich aan bij het Liverpool van de Nederlandse trainer Arne Slot. De Zweedse oud-speler van Willem II komt over van Newcastle, waar hij in staking was gegaan om de transfer af te dwingen.

Liverpool legt naar verluidt 145 miljoen euro neer voor de 25-jarige aanvaller. Daarmee is hij de duurste speler in de Premier League ooit.

Het is Deadline Day in de Engelse competitie, waardoor Liverpool genoodzaakt werd om het eerdere bod van 127 miljoen euro te verhogen, om zo Newscastle te verleiden om Isak te laten gaan. Het contract van de Zweed liep nog door tot medio 2028.

'Lange weg'

"Het is een lange weg geweest om hier te komen”, zegt hij op de site van The Reds. "Maar ik ben superblij om onderdeel te zijn van dit team, deze club en alles waar het voor staat. Het is iets waar ik trots op ben en naar uit kijk. Ik ben gewoon blij dat het klaar is en ik weer aan het werk kan. Ik kijk ernaar uit om mijn teamgenoten en fans te ontmoeten."

Enkele van die teamgenoten zijn Nederlanders: captain Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong.

Newcastle

Isak speelde drie seizoenen voor Newcastle United. Daarin scoorde hij 62 doelpunten, waarvan 54 in de Premier League. De Zweedse international kwam daarvoor uit voor Real Sociedad en Borussia Dortmund en het Zweedse AIK Fotboll. In 2019 speelde hij op huurbasis voor Willem II.

"Ik kan nog veel beter. Ik ben een aanvaller en wil altijd zo veel mogelijk voor het elftal geven, vooral doelpunten, maar ook meer", liet Isak op de website van Liverpool weten. "Het was een lange reis om hier te komen, maar ik ben blij om onderdeel te zijn van het team, deze club en alles waar die voor staat."

Willem II

In 2019 speelde Isak een half jaar voor WIllem II. In 16 competitieduels maakte Isak 13 goals, ook was hij eenmaal trefzeker in het bekertoernooi.

