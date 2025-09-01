Brian Brobbey verruilt Ajax voor de Premier League. Op de slotdag van de transfermarkt bereikten de Amsterdammers en Sunderland overeenstemming over een deal van 20 miljoen euro, die via bonussen kan oplopen tot 25 miljoen. Voor de 23-jarige spits ligt een vijfjarig contract klaar in het Stadium of Light.

Ajax stond deze zomer open voor een vertrek na een moeizaam jaar van Brobbey. Hij kwam in de Eredivisie niet verder dan vier goals en moest tijdens de voorbereiding onder John Heitinga direct zijn plek afstaan aan Wout Weghorst. Voor Ajax, dat nog tot dinsdag de tijd heeft om een vervanger te halen, was de deal zowel sportief als financieel logisch.

Ook Bertrand Traoré weg

Bij Sunderland treft Brobbey een opvallend Nederlands gezelschap. Eerder deze zomer tekende doelman Robin Roefs er al en op Deadline Day sloot ook Lutsharel Geertruida aan, die wordt gehuurd van RB Leipzig. Voor Brobbey is het na zijn eerdere periode bij RB Leipzig de tweede keer dat hij Ajax verlaat. In zijn kielzog liet Ajax ook Bertrand Traoré naar Sunderland vertrekken. De club vangt voor hem zo'n drie miljoen euro.

Emotioneel afscheid na jaren in Amsterdam

Brobbey zelf reageerde emotioneel op zijn overstap. "Het voelt geweldig om een Sunderland-speler te zijn. Ik heb het stadion en de fans dit seizoen gezien en kan niet wachten om deel uit te maken van die passie. Het is emotioneel om afscheid te nemen van Ajax, want daar ben ik opgegroeid en ik ga iedereen missen. Maar de Premier League is het grootste podium ter wereld en ik ben klaar voor dit volgende hoofdstuk", blikt hij vooruit op de clubwebsite.

"Brian kwam op zijn achtste in de opleiding en speelde meer dan 150 wedstrijden in het eerste elftal. Hij was vaak belangrijk en we zijn hem dankbaar", stelt Alex Kroes, technisch directeur van Ajax. "Tegelijk is deze transfer nu een verstandige keuze, zowel sportief als financieel. We wensen hem veel succes bij Sunderland."

Van debuut tot Ajacied van het Jaar

Brobbey doorliep vanaf 2010 de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 2020 tegen Fortuna Sittard. In totaal speelde hij 163 wedstrijden voor de club en scoorde 56 keer. Hij won twee landstitels, de KNVB Beker en werd in 2024 door de supporters uitgeroepen tot Ajacied van het Jaar.

Heitinga liet Brobbey zaterdag na een onderling gesprek al buiten de selectie van Ajax voor het duel met FC Volendam (1-1). Eerder had de spits geen zin in een vertrek naar Como. Hij werd de afgelopen weken ook in verband gebracht met Stade Rennes, Lille en AS Roma.

Ajax haalt oude bekende binnen

Lang hoeft Ajax niet zonder spits te zitten. Volgens Deense media is de club akkoord met Anderlecht over de terugkeer van Kasper Dolberg. De 27-jarige Deen moet dinsdag medisch gekeurd worden in Amsterdam en kost naar verwachting zo’n tien miljoen euro. Dolberg speelde eerder 119 duels voor Ajax, waarin hij 45 keer scoorde. Vorig seizoen was hij bij Anderlecht goed voor 24 goals in 45 wedstrijden en ook dit seizoen begon hij scherp.

