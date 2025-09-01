Liverpool hoopte de transferperiode feestelijk af te sluiten met een grote naam in de aanval én een broodnodige versterking in de verdediging. Terwijl de megadeal rond spits Alexander Isak bij het sluiten van de markt bevestigd werd, ging de transfer van Marc Guéhi echter op het allerlaatste moment in rook op. Voor Arne Slot is dat een flinke domper in de jacht op titelprolongatie.

Alles wees erop dat Guéhi zou tekenen op Anfield. Liverpool en Crystal Palace bereikten een akkoord over een transfersom van ruim 40 miljoen euro en de 25-jarige verdediger had al ingestemd met een contract tot 2030. Ook de medische keuring was zonder problemen afgerond. Maar op het laatste moment trok Palace de stekker uit de deal.

Slot blijft achter met beperkte defensie

De Londense club wilde pas meewerken als er een vervanger binnen was. Palace had zijn zinnen gezet op de Braziliaan Igor van Brighton, maar die overgang ketste af. Trainer Oliver Glasner was al duidelijk: zonder alternatief mocht zijn aanvoerder niet vertrekken. En dus bleef Guéhi waar hij was.

Voor Liverpool komt het besluit bijzonder slecht uit. De landskampioen zag Jarell Quansah vertrekken naar Bayer Leverkusen en verloor dit weekend ook nog Ibrahima Konaté door een blessure. Daarmee houdt Slot achterin alleen Virgil van Dijk, Joe Gomez en nieuweling Giovanni Leoni over.

Guéhi blijft boegbeeld van Palace

Voor Crystal Palace is het besluit vooral goed nieuws. Guéhi speelde sinds 2021 al 155 wedstrijden voor de club en pakte vorig seizoen de FA Cup door Manchester City in de finale te verslaan. Ook bij het Engelse elftal is hij uitgegroeid tot vaste kracht, met een basisplaats op het EK 2024 waarin Engeland de finale haalde. Afgelopen weekend scoorde hij nog tegen Aston Villa.

Einde aan Isak-soap

De soap rond Alexander Isak werd in de laatste uren van de Engelse transfermarkt wél beëindigd. De topspits van Newcastle United werd al weken in verband gebracht met een overstap naar de regerend kampioenen, maar het kwam er telkens maar niet van. Laat op de avond kwam Liverpool met het verlossende nieuws. Voor een Premier League-record van 150 miljoen euro komt de Zweed naar het team van Arne Slot. Na de interlandperiode sluit de spits aan. De afgelopen weken was hij persona non grata bij Newcastle en zat hij niet meer bij de selectie.

