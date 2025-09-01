Liverpool heeft deze zomer diep in de buidel getast op de transfermarkt. De Engelse topclub stak maar liefst 490 miljoen euro in de selectie. Maandag kwam de Zweedse spits Alexander Isak over van Newcastle. Voormalig Liverpool-aanvaller Boudewijn Zenden is helder over de astronomische bedragen die zijn oude club heeft uitgegeven.

Volgens Zenden is het torenhoge bedrag dat Liverpool heeft uitgegeven juist een logische stap om het succes van vorig jaar voort te zetten. "Ze zeggen vaak: never change your winning team, hè. Slot zal willen proberen om de succesvolle speelwijze nóg verder te perfectioneren. Het zal in het begin wat tijd gaan kosten, maar ik verwacht wel dat Liverpool de titelfavoriet is", stelt Zenden in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Hoort bij een statuut als Liverpool'

De aankopen van Liverpool passen bij het profiel van de club, vindt Zenden. "Er zijn natuurlijk ook spelers die hun heil elders hebben gezocht, dus dan is het logisch dat je daar versterkingen voor aantrekt. En het hoort natuurlijk ook wel bij een statuut als Liverpool. Je kunt zeggen: ze geven driehonderd miljoen euro uit, maar je kunt het ook omdraaien: ze hebben het uitgesmeerd over twee jaar, want vorig jaar hebben ze vrijwel niets uitgegeven."

Alexander Isak

Een van die aanwinsten is Alexander Isak, die Liverpool voor 150 miljoen euro komt versterken. "Isak heeft zich in de Premier League al laten zien, die kan goals maken op het hoogste niveau. Een ding weet je zeker: op de manier waarop Liverpool speelt, moet je iemand aan het eind hebben die ze er ook inschiet en dat heb je met Isak. Het is altijd afwachten, maar Isak zou er normaal wel sneller moeten staan dan iemand die zich nog niet heeft bewezen in de Engelse competitie."

Torenhoge verwachtingen rondom Slot

Met deze miljoeneninvesteringen komt er natuurlijk ook druk te liggen op Arne Slot, die het succes van het vorige seizoen moet zien te herhalen. "Vorig jaar waren er geen verwachtingen, omdat Slot natuurlijk nog geen naam had. In Liverpool werd in het begin natuurlijk een beetje vreemd opgekeken toen de naam van Slot viel, omdat hij nog niet in de Europese top gewerkt had en dus was er niet zo'n groot verwachtingspatroon. Maar dat heeft hij binnen twee à drie maanden totaal omgedraaid en nu loopt iedereen met hem weg."

Zenden gelooft dat Slot, net als vorig jaar, goed met de druk om kan gaan. Met een sterker team vindt hij het verstandig om te investeren in nieuwe spelers in plaats van af te wachten. "Na zo’n jaar weet je dat het jaar daarna sowieso de verwachtingen zijn, of je nu inkoopt of niet inkoopt. Dus dan kun je maar beter inkopen, hè", zegt de voormalig Liverpool-speler met een knipoog.

Kraker tegen Arsenal

Liverpool is opvallend moeizaam begonnen aan het nieuwe Premier League-seizoen, maar pakte wel de volle buit met negen punten uit drie duels. "Als je ziet wat ze nu al op de mat kunnen leggen, en dan heb ik het vooral over de bereidheid om er tot de laatste seconde voor te gaan, dan is dat wel heel goed. Dat hoort bij een kampioen en kan alleen nog maar beter worden", besluit Zenden.

