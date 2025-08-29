Het is een kwestie van uren voordat Newcastle de duurste transfer in de clubgeschiedenis officieel maakt. De aankoop van Nick Woltemade (23) van VfB Stuttgart voor 90 miljoen euro, inclusief bonussen, zou de weg vrijmaken voor het vertrek van Alexander Isak, die al wekenlang intensief wordt begeerd door Liverpool. Arne Slot vindt er het zijne van.

Liverpool zit vrijwel heel de zomer achter Alexander Isak aan. De voormalig Willem II'er wordt echter niet zomaar losgelaten door Newcastle United. Misschien verandert de situatie nu een vervanger op weg is naar The Magpies. Zij waren eerder deze transferperiode druk bezig met Hugo Ekitiké, die koos voor Liverpool. Benjamin Sesko ging naar Manchester United in plaats van Newcastle en Yoane Wissa bleef (vooralsnog) bij Brentford. Met Woltemade lijkt de club dan toch beet te hebben.

Slot feliciteert Howe met nieuwe aankoop

De 1,98 meter lange Duitse international (twee interlands) wordt nu de duurste aankoop in de geschiedenis van de club uit St. James' Park. Stuttgart ontvangt een bedrag van 85 miljoen euro, plus 5 miljoen aan bonussen afhankelijk van de prestaties van de Duitser. De transfer is nog niet eens aangekondigd of Slot feliciteerde Eddie Howe al met de komst van Woltemade.

"Newcastle heeft een nieuwe nummer 9 gehaald, wat heel goed is voor Eddie, gezien het feit dat Anthony Gordon geschorst is en Alexander Isak niet met het team heeft getraind. Dus het is prettig om een nieuwe nummer 9 in de Premier League te hebben. Ik geloof dat ik na de wedstrijd van maandag al zei dat ik graag een goede wisselspeler zou willen hebben om het spel op het einde te beïnvloeden", zei Slot vrijdag op de persconferentie.

Transfersoap Isak

Een maand geleden wees Newcastle een gigantisch bod van 110 miljoen pond (127 miljoen euro) van de Premier League-kampioen af. Liverpool zou nu klaar zijn om het Engelse transferrecord te breken door in de laatste dagen van de transferperiode het bod te verhogen naar 130 miljoen pond (omgerekend 150 miljoen euro).

Slot liet doorschemeren dat hij hoopt dat de sterren gunstig staan om Isak binnen te halen: "Zoals altijd proberen we spelers te halen die ons kunnen helpen, maar er is geen reden om te denken dat we na twee wedstrijden al meer spelers nodig hebben. We kijken ernaar uit om ons team te versterken als het de juiste speler is voor de juiste prijs. Er is nog maar weinig tijd, dus we wachten af."

