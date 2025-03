Doodsoorzaak van Diego Maradona vijf jaar na zijn overlijden bekendgemaakt

Maurice Steijn kent een verre van rustig leventje. Zijn trainerscarrière begon vroeg, hij maakte daarin al veel mee en ook op privégebied is het nooit saai in huize Steijn. Een verhaal over school, vechten tegen vooroordelen, een bevlogen mens zijn en verdrinken in anonimiteit. "Je hebt gewoon bepaalde mensen in de voetballerij die ervoor willen blijven zorgen dat er een slecht beeld over mij komt en bestaat."