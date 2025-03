Dramatisch begin voor Patrick Kluivert bij Nederlands getint Indonesië: klinkende nederlaag tegen concurrent

Patrick Kluivert is niet al te best begonnen aan zijn tijd als bondscoach van Indonesië. In een belangrijk WK-kwalificatieduel tegen concurrent Australië begon Indonesië erg sterk, maar zakte het als een kaartenhuis in elkaar.

Kluivert stelde een ploeg op met daarin veel (oud-)Eredivisiespelers. Denk daarbij aan Maarten Paes (ex-FC Utrecht), Kevin Diks (ex-Feyenoord en Vitesse) en Ole Romeny (ex-NEC, FC Emmen en FC Utrecht). Daarnaast stonden ook huidige Eredivisiespelers als Mees Hilgers (FC Twente), Calvin Verdonk (NEC), Dean James (Go Ahead Eagles) en Thom Haye (Almere City) in de basis.

Patrick Kluivert heeft één duidelijk doel als bondscoach van Indonesië: 'We hebben steun van heel het land nodig' Oud-international Patrick Kluivert is woensdag aangesteld als de nieuwe bondscoach van het Indonesische voetbalteam. Kluivert heeft een contract van twee jaar getekend en krijgt als eerste opdracht om zich te plaatsen voor het WK volgend jaar. De 48-jarige Nederlander laat voor het eerst van zich horen en hij heeft een duidelijke missie.

Van kwaad tot erger

Het begon nog goed voor Indonesië. Een gevaarlijk vrije trap van Verdonk kwam op het hoofd van Jay Idzes (oud-Go Ahead Eagles), maar zijn kopbal werd knap gestopt door Matthew Ryan (oud-keeper van AZ). Even later kreeg de ploeg van Kluivert dé kans om op voorsprong te komen. De bal ging op de stip, maar Diks schoot op de paal.

Kevin Diks krijgt dé kans op de 0-1, maar mist de penalty ❌



Australië staat inmiddels met 2-0 voor 🇦🇺 — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2025

Niet veel later ging het helemaal mis voor Indonesië. Het sterke begin kreeg geen vervolg en Australië maakte daar gebruik van. Binnen twee minuten scoorde de thuisploeg twee keer. Een kwartier later, in de 34e minuut, ging het weer mis voor de bezoekers. Hierdoor keek Indonesië ineens tegen een 3-0 achterstand aan.

Na rust werd er nog drie keer gescoord. Australië was twee keer trefzeker uit een hoekschop, terwijl Romeny tussendoor de Indonesische fans liet juichen bij zijn debuut. Het werd uiteindelijk 5-1.

Ole Romeny scoort bij zijn debuut voor Indonesië 🎯



🇦🇺 4️⃣ - 1️⃣ 🇮🇩 — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2025

Stand van zaken

Indonesië en Australië zitten in groep C van de Aziatische WK-kwalificatie. Japan is de duidelijke koploper, maar plek twee ligt nog helemaal open. Zo hebben Saoedi-Arabië, Bahrein, China en Indonesië allemaal zes punten. Door de zege komt Australië op tien punten en slaat zo een belangrijke slag in de poule.