De transfer van Morgan Gibbs-White naar Tottenham Hotspur leek in kannen en kruiken. De afkoopsom was geactiveerd en de medische keuring stond gepland, maar alles viel in duigen te midden van beschuldigingen aan het adres van Nottingham Forest, de club van de middenvelder. Uiteindelijk verlengde de Engelse international zijn contract bij zijn club.

Gibbs-White leek de tweede grote aanwinst van de zomer te worden voor Tottenham, die eerder al Mohammed Kudus van West Ham United had aangetrokken. De komst van de creatieve middenvelder van Nottingham Forest leek een formaliteit, maar de deal stortte in nadat Forest Tottenham ervan beschuldigden de speler zonder toestemming te hebben benaderd.

Dreigement Forest

Tottenham had Nottingham Forest laten weten dat ze de afkoopsom van 60 miljoen pond (ongeveer 68 miljoen euro) zouden betalen en de medische keuring voor Gibbs-White had ingepland. Deze keuring ging echter niet door nadat Forest dreigde met een klacht tegen Spurs. De club vroeg zich af hoe de Londenaren op de hoogte waren van de privéclausules in het contract van de speler.

'Deel uitmaken van iets speciaals'

Met de transfer in het slop sloot Gibbs-White zich aan bij het trainingskamp van Forest in Portugal en tekende hij zaterdag verrassend een contractverlenging van drie jaar. "Vanaf het moment dat ik hier kwam, voelde ik me thuis bij Forest. De steun van de fans, mijn teamgenoten en iedereen bij de club is ongelooflijk. Ik geloof in wat we hier aan het opbouwen zijn, met de steun van Evangelos Marinakis en zijn enorme ambitie. Ik wil deel uitmaken van iets speciaals. Ik ben enthousiast over wat komen gaat."

Uiteraard mocht de controversiële clubeigenaar Evangelos Marinakis niet ontbreken op de foto bij de presentatie van de nieuwe overeenkomst met Gibbs-White, die natuurlijk op een gunstige manier werd aangekondigd: "Een statement van onze eigenaar, Evangelos Marinakis, met Morgan Gibbs-White die een recordcontract voor de club tekent, tot de zomer van 2028."

Het is een belangrijke zet voor Forest, dat deze zomer al een belangrijke speler verloor aan Newcastle United: Anthony Elanga werd voor 61 miljoen euro verkocht. Grote aankopen bleven vooralsnog achterwege voor Forest, dat vorig seizoen verrassend goed presteerde. Champions League-voetbal was lang in zicht, maar door een slechte slotfase eindigde de ploeg als zevende in de Premier League. Daardoor moet de club het komend seizoen doen met de Conference League.

