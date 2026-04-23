Het was de grote vraag in Alkmaar hoe de voetballers van AZ het eraf zouden brengen in de eerste wedstrijd na de huldiging van de bekerfinale. En waar men al bang voor was, is ook uitgekomen. Het is de Alkmaarders tegen Go Ahead Eagles niet gelukt om de kater weg te spoelen.

Vier dagen geleden was het nog groot feest in Alkmaar en omstreken, tijdens de huldiging van bekerwinnaar AZ. De alcoholische versnaperingen vloeiden er rijkelijk, waardoor de grote vraag was of de spelers wel fit genoeg zouden zijn voor het duel met Go Ahead Eagles. Immers gingen de beelden van een feestvierende Kees Smit en Sven Mijnans het hele internet over. Het korte antwoord op die vraag bleek dan ook nee te zijn.

Veel wijzigingen

AZ startte met zeven wijzigingen vergeleken met de basisopstelling in de bekerfinale tegen NEC, die zondag met 5-1 gewonnen werd. Mees de Wit, die in De Kuip de openingstreffer maakte, zou aanvankelijk spelen, maar hij raakte geblesseerd in de warming-up. Trainer Leeroy Echteld gaf veel spelers een kans, waaronder de Japanse verdediger Rion Ichihara die zijn basisdebuut in de Eredivisie maakte. Bendeguz Kovacs maakte als invaller zijn competitiedebuut.

In een gelijk opgaande eerste helft kregen beide ploegen enkele kansjes, zonder echt heel gevaarlijk te worden. Ook na rust wisten beide elftallen vrijwel geen uitgespeelde kansen te creëren. In de slotfase werd veel gewisseld door beide trainers. In de laatste minuut van de blessuretijd werden beide ploegen nog gevaarlijk uit hoekschoppen, maar het bleef 0-0.

Europees voetbal

Met nog drie wedstrijden te gaan staat AZ zesde, maar het is door de bekerwinst al zeker van Europa League-voetbal. Go Ahead staat elfde, vijf punten achter een plek die recht geeft op play-offs voor Europees voetbal. Of het harde feesten van de Alkmaarse formatie onder leiding van trainer Lee-Roy Echteld nog een rol heeft gespeeld is onduidelijk. De spelers oogden in ieder geval niet al te fris.