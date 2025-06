De droom van Santi Cazorla is uitgekomen. De 40-jarige voetballegende keerde zaterdagavond met zijn jeugdclub Real Oviedo terug naar het hoogste niveau in Spanje. De voormalig speler van Arsenal en Villarreal maakte het sprookje daarmee compleet.

Real Oviedo maakt volgend seizoen na 24 jaar weer deel uit van La Liga. De Spaanse club heeft promotie naar de hoogste voetbaldivisie afgedwongen door in de play-offs Mirandés te verslaan. De Noord-Spaanse ploeg verloor uit met 1-0, maar maakte die achterstand ongedaan met een 3-1-thuiszege na verlenging.

Opvallendste speler bij Oviedo is de 40-jarige Santi Cazorla, die in 2010 nog wereldkampioen werd met de Spaanse nationale ploeg. Hij speelde tussen 1996 en 2003 jarenlang in de jeugd van Oviedo, maar maakte zijn debuut niet voor die club. Sterker nog: hij speelde geen minuut voor Oviedo, want in 2003 begon hij bij Villarreal aan zijn loopbaan als profvoetballer. Daarna groeide hij uit tot een van de beste middenvelders van zijn land, met 81 interlands en 15 goals voor de Spaanse nationale ploeg.

Rake penalty

Mirandés opende weliswaar de score in de return via Joaquin Panichelli, maar Cazorla bracht Oviedo nog voor rust langszij door een benutte strafschop. In de tweede helft scoorden Ilyas Chaira en Francisco Portillo. Levante en Elche verzekerden zich eerder al van promotie naar de Spaanse eerste klasse. Leganés, Valladolid en Las Palmas zijn gedegradeerd.

Vrouw zoent hem innig

Na de 3-1 zege barstte er een groot feest los in Oviedo en het stadion. De vrouw van Cazorla, Ursula Santirso, pakte haar geliefde vol op de mond tijdens de huldiging. Samen hebben ze met Enzo een zoontje. Cazorla werd in zijn carrière bekend vanwege zijn fluwelen trap en uitstekende vrije trappen. In menig duel krulde hij een bal schitterend achter de doelman. Na jarenland in Spanje en Engeland te hebben gevoetbald, speelde hij tussen 2020 en 2023 bij Al-Sadd in Qatar.

Droom

Daarna vertrok hij naar Oviedo om op een 'lager niveau' toch actief te blijven in het profvoetbal, maar bleef zijn droom om Oviedo na jarenlange afwezigheid terug te brengen naar La Liga altijd springlevend. Zaterdag werd die droom werkelijkheid.