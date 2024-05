Dubbel pech voor 'Nederlands' Atalanta: het verliest Italiaanse bekerfinale van Juventus én Marten de Roon

Atalanta heeft woensdagavond de finale van de Coppa Italia verloren van Juventus. In een typisch Italiaanse finale waren de zwart-witten met 1-0 te sterk door een doelpunt van Dusan Vlahovic. Voor Atalanta was er dubbel slecht nieuws: het verloor ook nog Marten de Roon aan een blessure.

Dat is met het oog op de Europa League-finale tegen Bayer Leverkusen van woensdag 22 mei een fikse aderlating, al is nog niet precies bekend wat De Roon mankeert. Hij verliet met zijn handen voor zijn gezicht het veld en dat is meestal een slecht teken. Ook bondscoach Ronald Koeman zal het met interesse volgen, aangezien hij al met meerdere blessures kampt in aanloop naar het EK komende zomer in Duitsland.

Nederlands getint Atalanta

Atalanta begon met De Roon en Toon Koopmeiners aan de finale, die al na vier minuten werd open gebroken door de Servische spits Vlahovic. Juve had wat het wilde, een snelle voorsprong, en leunde daarna de hele wedstrijd achterover. Met effect.

Atalanta schoot via Ademola Lookman wel op de paal, maar dichterbij kwam het niet. Het was juist Juventus dat het gevaarlijkst was op de counter. Vlahovic dacht nog de 2-0 te maken, alleen de VAR zag dat hij nipt buitenspel stond. In de zoektocht naar een gelijkmaker stuitte Atalanta op een zwart-witte muur.

Blessure De Roon

Marten de Roon voorkwam met zijn actie wel een tweede goal van Vlahovic in de finale van de Italiaanse beker, maar bleef daarna zelf liggen met de handen voor zijn gezicht. Uit de herhaling was niet helemaal te zien waar het mis ging. De Roon hield zijn ploeg Atalanta wel in de race, alleen moest zelf de strijd staken. Een goal maakte Atalanta niet meer.

Nu moet Atalanta zich herpakken en gaan opmaken voor de finale van de Europa League in het Ierse Dublin. De Roon moet vrezen dat hij die eindstrijd aan zich voorbij moet laten gaan.