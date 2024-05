Duel tussen PEC Zwolle en FC Twente na een minuut spelen stilgelegd door medisch noodgeval

De wedstrijd tussen PEC Zwolle en FC Twente is na anderhalve minuut spelen kort stilgelegd. De reden was een medisch noodgeval op de tribune van de Blauwvingers.

Na anderhalve minuut spelen gooiden de fans aan de korte zijde van het MAC3Park Stadion massaal hun beker op het veld. Arbiter Dennis Higler viel het op en hij snelde naar het vak. Nadat hij door had wat er aan de hand was, sommeerde hij de dokters van beide teams om het veld in te komen. Zij renden naar de tribune en gingen daar direct aan de slag. Na een korte onderbreking van een aantal minuten ging de wedstrijd weer verder. PEC Zwolle heeft zich al gehandhaafd, maar FC Twente speelt nog voor het veilig stellen van plek drie in de Eredivisie.

Noodgeval

Volgens ooggetuigen viel er op de tribune een meisje flauw, waardoor de medische hulp direct naar het vak met fans moest snellen. Inmiddels gaat het weer beter met het meisje, waardoor de wedstrijd vrij snel weer hervat kon worden. Door de snelle voorsprong van AZ is het voor Twente van levensbelang dat ze wel winnen van PEC. Bij verlies van de Tukkers en winst van de Alkmaarders is AZ de nieuwe nummer 3.