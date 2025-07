Het nieuwe seizoen van de 2. Bundesliga begint met een relletje rond de Duitse topclub Hertha BSC. Het thuisshirt, dat immens populair is bij de fans, is namelijk vlak voor de eerste wedstrijd afgekeurd door de Duitse bond.

Begin juli presenteerde de club uit hoofdstad Berlijn het nieuwe shirt. Meteen hing de Duitse bond DFL aan de lijn: er zit een fout in het ontwerp, waardoor het overwegend blauwe shirt niet gedragen mag worden in de officiële wedstrijden van het tweede niveau van Duitsland, onder de Bundesliga. Hoewel Hertha zegt al een tijdje op de hoogte te zijn van de afkeuring, lekte het nieuws deze week pas uit. Vrijdag 1 augustus moet Hertha het seizoen beginnen met een uitwedstrijd bij mede-topclub Schalke 04.

Strepenpatroon ontbreekt

De DFL gaf geen toestemming om het shirt te dragen, omdat het strepenpatroon op de voorkant officieel moet doorlopen op de achterkant. En dat is in het huidige ontwerp niet zo. Hertha heeft het geluk dat het eerste competitieduel uit in Gelsenkirchen is, tegen een club die ook in het blauw speelt. Daardoor heeft de club wat extra tijd om de benodigde aanpassingen te doen aan het shirt om op 10 augustus wél in het nieuwe tricot te mogen verschijnen tegen Karlsruher.

'We hebben tot speeldag 9'

"Nadat we de shirts voor het nieuwe seizoen hadden ingediend, liet de DFL ons weten dat het thuisshirt niet kon worden goedgekeurd in de ingediende vorm, omdat het strepenpatroon op de voorkant ook op de achterkant (onderkant) moet worden herhaald. We hebben nu tot speeldag 9 om de strepen toe te voegen aan de Pro-versie (de versie die de spelers dragen, red.). We zullen dit eerder doen dan gepland, waarschijnlijk voor de eerste thuiswedstrijd", liet Hertha weten aan Bild.

Eén Nederlander onder contract

Tegen Schalke zullen de spelers nog gewoon het witte (goedgekeurde) uitshirt dragen. Tien dagen later tegen Karlsruher hoopt Hertha de problemen te hebben verholpen. Bij de topclub in de 2. Bundesliga staat één Nederlander onder contract: Deyovaisio Zeefuik, ex-speler van FC Groningen en Ajax. De 2. Bundesliga heeft één topclub minder komend seizoen. HSV promoveerde na meerdere mislukte campagnes eindelijk weer naar de grote Bundesliga.