Dusan Tadic heeft na veel geruchten officieel een nieuwe club gevonden. De Servische routinier heeft romantische comebacks bij Ajax en Rode Ster Belgrado laten schieten voor een lucratief contract bij Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten.

Tadic maakte na zijn vertrek bij Ajax de overstap naar het Turkse Fenerbahçe. De aanvaller speelde twee jaar in de top van de Süper Lig en was daar vaste kracht. Maar na afloop van zijn contract besloot hij deze zomer de club te verlaten zodat hij transfervrij naar een andere club kon. Tadic is 36 en de 111-voudig Servisch international werd voor veel clubs nog gezien als een goede versterking.

Na zijn vertrek bij Fenerbahçe werd Tadic aan een hoop topclubs gelinkt. Zo zouden Atlético Madrid. Benfica en Rode Ster Belgrado zeer geïnteresseerd zijn geweest. Laatstgenoemde club was zelfs al rond met Tadic, maar doordat de ploeg moest wachten om hem in te schrijven, besloot de aanvaller van de deal af te zien. Na weken van geruchten kwam uiteindelijk afgelopen week Al Wahda in de race.

Financieel aantrekkelijk avontuur voor Tadic

Tadic besloot uiteindelijk voor Al Wahda te tekenen en vrijdag werd hij gepresenteerd. Hoe veel de Serviër gaat verdienen in de Emiraten is niet bekend, maar met de huidige contracten in het Midden-Oosten lijkt hij er niet op achteruit te gaan. De clubleiding van Al Wahda presenteert Tadic als een veelzijdige aanvaller die over uitstekende technische vaardigheden beschikt en een indrukwekkende staat van dienst heeft op het gebied van individuele en collectieve prestaties.

Voor Tadic is Al Wahda de zevende club in zijn loopbaan. De Serviër speelde eerder al voor Vojvodina (Servië), FC Groningen, FC Twente, Southampton, Ajax, Fenerbahçe en nu dus Al Wahda. De club uit de Emiraten eindigde vorig seizoen als derde in de competitie.