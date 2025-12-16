Kylian Mbappé en Paris Saint-Germain voerden een bittere strijd sinds zijn vertrek naar Real Madrid. Ze eisten tientallen, zelfs honderden miljoenen euro's van elkaar. Nu heeft de rechtbank eindelijk het geschil beslecht. De huidige Champions League-winnaar moet Mbappé een gigantisch bedrag betalen.

In een spraakmakende zaak die veel aandacht trok, heeft de arbeidsrechtbank in Parijs geoordeeld dat PSG 61 miljoen euro moet betalen aan Mbappé. Dit bedrag betreft achterstallig salaris en bonussen.

Honderden miljoenen aan eisen

Het bedrag is lager dan de voetballer tijdens de zitting in november had geëist. Mbappé eiste 263 miljoen euro schadevergoeding van zijn oude werkgever. In april had de aanvaller al voor 55 miljoen euro beslag laten leggen op een bankrekening van PSG. De Parijse club ging in de tegenaanval en vorderde een bedrag van 440 miljoen euro van de voetballer, maar de rechter wees die vordering af.

Na zeven seizoenen bij PSG verkaste Mbappé in de zomer van 2024 transfervrij naar Real Madrid. Er ontstond vervolgens een arbeidsconflict over de manier waarop de transfer financieel was afgehandeld.

'We zijn tevreden'

De rechter oordeelde in het juridische geschil dat Mbappé recht had op drie maanden salaris en bonussen, maar wees onder meer een schadevergoeding van de voetballer om morele intimidatie af. "We zijn tevreden met de uitspraak. Dit is wat je kunt verwachten als salarissen niet worden betaald", vertelde Mbappé's advocaat Frédéric Cassereau aan journalisten.

Paris Saint-Germain betoogde dat Mbappé zich onbetrouwbaar had gedragen door bijna een jaar lang zijn intentie om zijn contract niet te verlengen, te verzwijgen. De club kon hierdoor geen transfersom ontvangen en liep een beoogde transfersom van 300 miljoen euro mis, omdat Mbappé weigerde mee te werken aan een vertrek naar de Saudische club Al-Hilal.

PSG heeft het recht om in beroep te gaan, hoewel de club is opgedragen het genoemde bedrag onmiddellijk aan Mbappé te betalen.

