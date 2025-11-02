Waar Paul Simonis afgelopen seizoen nog geschiedenis schreef door de KNVB Beker te winnen met Go Ahead Eagles, is het tij nu helemaal gekeerd. De Nederlandse oefenmeester verloor op zondag wéér met VfL Wolfsburg. Volgens Duitse media is een ontslag aanstaande.

De druk neemt alsmaar verder toe op Simonis. Wolfsburg won slechts drie duels in alle competities, en al die overwinningen waren in uitduels. Daarnaast werd de ploeg van de Nederlander in eigen huis uitgeschakeld in de DFB-Pokal door tweedeklasser Holstein Kiel.

Ook op zondag kon Wolfsburg het eigen publiek niet verwennen. Integendeel: Hoffenheim was met 2-3 te sterk. Oud-Feyenoorder Wouter Burger scoorde twee keer tegen de ploeg van Simonis.

Ontslag aanstaande

Door deze nieuwe deceptie staat Wolfsburg twaalfde in de Bundesliga, met slechts twee punten boven de degradatiestreep. Volgens Bild lijkt het einde dan ook nabij voor Simonis.

Het Duitse medium meldt op basis van bronnen dat een bepaald scenario heel waarschijnlijk lijkt. "De Nederlander (slechts twee competitiezeges) wordt na slechts 124 dagen in functie waarschijnlijk ontslagen. Vrijdag zal O19-trainer Daniel Bauer dan als tijdelijke oplossing op de bank zitten. Daarna zullen de clubbazen tijdens de interlandbreak de tijd hebben om een nieuwe trainer aan te stellen", zo schrijft Bild.

Erik ten Hag

Als dit scenario daadwerkelijk blijkt te kloppen, dan is Simonis al de tweede Nederlandse coach die dit jaar wordt ontslagen door een Bundesliga-club. Eerder werd Erik ten Hag al na twee competitiewedstrijden de laan uitgestuurd bij Bayer Leverkusen. De Duitse topclub noemde het aanstellen van Ten Hag een fout.

