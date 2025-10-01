Erik ten Hag heeft een zware periode achter de rug nadat hij binnen twee maanden werd ontslagen als trainer van Bayer Leverkusen. Woensdagavond staat de Duitse club tegenover PSV in de Champions League, maar voor Ten Hag is het hoofdstuk Leverkusen afgesloten. Zijn zaakwaarnemer Kees Vos stelt dat de trainer onterecht in een kwaad daglicht is gezet. "Er is karaktermoord gepleegd", stelt Vos.

Na zijn vertrek werd Ten Hag in Duitsland onder meer neergezet als een onervaren trainer die zelfs moeite zou hebben met het voorbereiden van wedstrijdbesprekingen. Vos verwerpt deze kritiek resoluut. "Wie deze wereld kent, weet dat dat niet zo is. Dit is zo ver van de waarheid dat het kolderiek is. Dit ontslag was next level. Hier is echt karaktermoord gepleegd. De strontkar is over Erik uitgegooid. Dat heb ik Simon Rolfes (sportief directeur, red.) ook laten weten", zegt de zaakwaarnemer van makelaarskantoor SEG aan De Volkskrant.

Moeizaam huwelijk van meet af aan

Het ontslag heeft diepe sporen achtergelaten bij Ten Hag. "Hij heeft een flinke knauw gekregen en de frustratie is groot", aldus Vos. Ten Hag gaf bij zijn ontslag ook meteen aan dat hij zich nooit gesteund heeft door de directie van Leverkusen. "Ik heb het gevoel dat dit nooit een relatie was op basis van wederzijds vertrouwen", liet de Tukker optekenen in een reactie vanuit SEG op het vroegtijdige ontslag.

Een belangrijk pijnpunt was het vertrek van meerdere topspelers in de zomer, waaronder Granit Xhaka, een leider binnen het team. Ten Hag stond niet achter elke transfer en uitte zijn onvrede hierover in het openbaar. Vos legt uit: "In gesprekken was ons steeds voorgespiegeld dat er maximaal drie topspelers zouden vertrekken. Het waren er veel meer.” Deze transfers en de timing ervan zorgden voor verstoorde verhoudingen binnen de club. "Het boterde niet. Het contact was te hard, te zakelijk", voegt Vos toe.

Beschuldigingen 'volstrekte onzin'

Naast de kritiek op Ten Hag verschenen er in de Duitse pers ook verhalen over het makelaarskantoor SEG, dat spelers zou hebben doorgedrukt bij contractbesprekingen. Vos noemt deze aantijgingen “volstrekte onzin” en benadrukt dat SEG slechts een enkele transfer naar Leverkusen heeft begeleid. "Van onze spelers heeft alleen Mark Flekken een transfer naar Leverkusen gemaakt, maar die was al rond voordat Erik tekende."

Vos reflecteert op de harde realiteit van het moderne voetbal, waarin meningen en publieke discussies vaak bepalend zijn voor beslissingen. Tóch heeft de belangenbehartiger van Ten Hag besloten om niet direct de media op te zoeken. "Het heeft geen zin om het spel keihard te spelen in de publiciteit. Dat wordt zo welles-nietes, zo Calimero-achtig", besluit hij.

Champions League-kraker

Voor Erik ten Hag belooft woensdagavond een bijzondere avond te worden. Twee van zijn voormalige clubs staan tegenover elkaar in de Champions League. Bij PSV heeft hij, ondanks dat zijn contract na drie seizoenen werd ontbonden, warmere herinneringen overgehouden dan bij Bayer Leverkusen waar hij slechts honderd dagen in dienst was. De wedstrijd in de BayArena begint om 21.00 uur.

