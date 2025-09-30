PSV en Bayer Leverkusen bereiden zich voor op een cruciaal Champions League-duel. Tijdens de persconferentie spraken Leverkusen-coach Kasper Hjulmand en verdediger Edmond Tapsoba uitgebreid over Peter Bosz, de rol van oud-PSV'er Malik Tillman en de impact van het ontslag van Erik ten Hag. "Zijn manier van spelen vergt echt veel moed", zegt Tapsoba over de speelstijl van Bosz.

Hjulmand liet duidelijk blijken dat hij respect heeft voor PSV en Bosz. "Ik ken Peter al meerdere jaren en weet zijn filosofie. Ze zijn vorig jaar kampioen geworden en hebben veel goals gemaakt. Peter denkt heel aanvallend. Zowel Rogier als Malik (Meijer en Tillman, red.) kunnen me veel vertellen over individuele spelers. Geef me twee wedstrijden en ik zie precies wat Peter doet met zijn elftal, maar ik heb nu ook insides en details over spelers. Het helpt erg dat we Rogier en Malik bij ons hebben", zegt de Deen.

'Vergt echt veel moed'

Edmond Tapsoba voegde daar nog iets aan toe over Bosz’ aanvallende speelstijl. "Zijn manier van spelen vergt echt veel moed van de centrale verdedigers. Je speelt met veel ruimte in de rug en als er dan een snelle spits aan de overkant staat, is het niet makkelijk. Peter zette mij direct in de basis tegen Borussia Dortmund, nadat ik hier een paar dagen eerder aangekomen was. Dat was voor mij een verrassing. Ik heb hem leren kennen als een trainer die jonge spelers een kans durft te geven."

De rol van Malik Tillman

De ogen zijn woensdagavond vooral gericht op ex-PSV'er Malik Tillman. De Amerikaan maakte deze zomer voor veertig miljoen euro de overstap naar de BayArena, maar heeft nog wat tijd nodig. "Tillman is op dit moment nog altijd aan het integreren, waarbij we het belangrijk vinden dat hij zichzelf kan zijn. Malik is geen speler die dingen van de daken schreeuwt. De ene voetballer is van nature wat introvert en de ander uitbundig. Dat hoef ik niet te veranderen. Hij is goed op weg hier en heeft nog wat tijd nodig om zijn beste niveau te halen."

Ook Tapsoba had lovende woorden voor zijn teamgenoot. "Malik is een geweldige speler, die probeert om ploeggenoten te helpen. Als je iets met hem bespreekt, is hij oprecht geïnteresseerd en luistert hij serieus."

'Je wil me in de problemen brengen, hè?'

Leverkusen heeft dit seizoen nu al een turbulente periode achter de rug. Erik ten Hag moest al na één competitiewedstrijd het veld ruimen en werd vervangen door Kasper Hjulmand. Volgens Tapsoba is het team nu beter op elkaar ingespeeld. "Je wilt mij in de problemen brengen, hè?", reageerde de verdediger lachend op de vraag van een Nederlandse journalist over het verschil tussen Ten Hag en Hjulmand.

Hij vervolgt: "Ik denk dat de resultaten genoeg zeggen. We moesten wennen aan een heel andere manier van spelen. We waren gewend aan de speelstijl van Xabi Alonso en we hebben nu een trainer met bijna dezelfde identiteit. Met Ten Hag moesten we bovendien tien nieuwe spelers inpassen. Nu is het team beter op elkaar ingespeeld, dat is het grote verschil."

Vooruitblik op het duel

De Champions League-wedstrijd tussen Leverkusen en PSV belooft een spannende ontmoeting te worden, waarbij beide teams veel te bewijzen hebben. De ploeg van Peter Bosz staat na de nederlaag tegen Union Sint-Gillis onder druk, terwijl tegenstander Bayer Leverkusen in het eerste duel een punt pakte bij FC Kopenhagen. De wedstrijd begint woensdagavond om 21.00 uur.

