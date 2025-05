Eindhoven maakt zich op voor gigantisch volksfeest: gemeente deelt grootse plannen voor mogelijke huldiging PSV

De gezichten van PSV'ers zullen een dag na de krankzinnige avond in de Eredivisie op standje glimlach staan. Ze zagen hoe Ajax in de slotminuut de koppositie in hun schoot wierp en vierden een uitzinnig feest in het Philips Stadion. Assistent-trainer Theo Lucius wist niet wat hij zag, vertelt hij een dag later. "Het was een groot gekkenhuis, net alsof we al kampioen waren."