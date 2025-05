Vrouwen FC Twente schrijven geschiedenis met kampioenschap na knotsgekke eindfase vol stress

In een knotsgekke slotfase is FC Twente opnieuw kampioen geworden van de Vrouwen Eredivisie. Waar het kampioenschap in de Eredivisie tot de laatste speelronde spannend is, was dit ook zo bij de vrouwen. Het gevecht in de Azerion Vrouwen Eredivisie ging tussen FC Twente en PSV. Met nog tien minuten te spelen leek PSV kampioen te worden, maar alles ging mis.

FC Twente en PSV stonden voor de laatste speelronde allebei op 54 punten uit 22 wedstrijden. De regerend kampioen FC Twente heeft het beste doelsaldo, maar mocht het laatste duel tegen AZ niet verliezen.

FC Twente snel in problemen

De titelkandidaten gingen geen gemakkelijke dag tegemoet. PSV kreeg Feyenoord op bezoek terwijl FC Twente thuis speelde tegen AZ. Geen tegenstanders die je even verslaat. Dat bleek ook uit de beginfase van beide wedstrijden.

FC Twente ging met de beste papier de slotfase van de Vrouwen Eredivisie in, maar moesten snel de achtervolging in. Binnen 10 minuten kwam AZ in De Grolsch Veste met 0-2 voor. Pas net voor rust maakte Jaimy Ravensbergen de openingsgoal voor FC Twente: 1-2.

PSV ruikt kampioenschap

In Eindhoven ging het PSV juist voor de boeg tegen Feyenoord. Shanique Dessing maakte twee doelpunten in de eerste helft. De Rotterdammers kwamen via de Japanse Mao Itamura nog op 2-1, maar PSV kon het kampioenschap ruiken.

In de tweede helft kwam Ravensbergen tot de gelukkige gelijkmaker voor FC Twente: 2-2 . Maar dat was nog niet genoeg voor het kampioenschap, als PSV wél wist te winnen.

Lullig eigen doelpunt

Met nog dik tien minuten te gaan, gaat het alsnog mis voor PSV. Na een mislukte aanval van de Eindhovenaren countert Feyenoord. Er lijkt niets aan de hand, maar de 20-jarige PSV-verdediger Emma Frijns gaat finaal de fout in en maakt een lullig eigen doelpunt.

Tot overmaat van ramp krijgt FC Twente in Enschede een penalty. Ravensbergen maakt de hattrick compleet en schiet het kampioenschap tóch weer naar Enschede. Zo snel kan het gaan. FC Twente won met 3-2 van AZ. 'Gelukkig' voor PSV-schlemiel Frijns maakte haar club via Fenna Kalma nog wel de 3-2 tegen Feyenoord, maar door de overwinning van FC Twente was het kampionshap buiten bereik.

Historie

De Vrouwen Eredivisie bestaat sinds 2007 en heeft tot nu toe slechts vier verschillende kampioenen gekend. FC Twente won zaterdag het tiende kampioenschap uit de clubgeschiedenis. In de laatste vier seizoenen won FC Twente driemaal. Ajax en AZ wonnen de titel drie keer, terwijl ADO Den Haag in 2011/12 de beste was.