PSV-speler Joey Veerman deelt prachtig nieuws met vriendin Chantalle Schilder

Het is een bijzonder jaar in Engeland. Maar liefst drie Nederlanders hebben kans om in de prijzen te vallen in de prestigieuze Premier League. Niet geheel verrassend zijn ze alle drie van Liverpool. Zij werden kampioen van Engeland en dat werd gevierd in Ibiza. Daar werd Arne Slot pikant op de foto gezet, wat leidt tot hilariteit in De Maaskantine.