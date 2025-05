PSV-feest loopt vreselijk uit de hand: rellen in Eindhoven ontsieren landstitel

Bij het Philips Stadion in Eindhoven zijn zondagavond rellen uitgebroken, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving door meerdere lokale media. 'Behoorlijke groepen supporters' keerden zich tegen de politie. Daarbij werd onder meer met stenen en vuurwerk gegooid. Dat is ook te zien op videobeelden.

Volgens verslaggevers ter plekken sloeg de sfeer rondom het stadion 's avonds om. De ME greep in en probeerde de boel tot rust te manen, maar moest op een bepaald moment ook terugtrekken. Een persfotograaf kreeg volgens Omroep Brabant zelfs klappen en moest foto's en vidoe's wissen die hij had gemaakt. Ook zou er bij de ongeregeldheden een agent zijn gestoken. Uiteindelijk keerder wat later de rust terug. De spelersgroep arriveerde vervolgens ook in Eindhoven.

Politiehonden

Waarom het zo uit de hand liep, was niet helemaal duidelijk. Volgens het Eindhovens Dagblad ging het mis toen de politie de weg wilde vrijmaken voor de spelersbus, waarna ze bekogeld werden met stenen en vuurwerk.' Ook zouden meerdere mensen gebeten zijn door politiehonden.

Vrienden die met hun kinderen in de stad waren en de spelersbus op wilde wachten zijn naar huis gegaan.



Schaam je zogenaamde Eindhoven Hooligans! Je verziekt een geweldig feest! pic.twitter.com/lEyrXNxaO3 — Linda (@Lindaliciousss) May 18, 2025

Landstitel voor PSV

Verder was het groot feest in de stad. PSV behaalde zondagmiddag in Rotterdam bij Sparta de 26ste landstitel uit de clubgeschiedenis. Daar leek het de voorbije maanden niet op, want Ajax had maandenlang een ruime voorsprong. In de laatste wedstrijden werd die echter volledig uit handen gegeven door de ploeg van Francesco Farioli. De hoofdstedelingen wonnen op de slotdag weliswaar van FC Twente (2-0), maar door de drie punten van PSV ging de titel naar Eindhoven.

