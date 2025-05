Groot feest in Rotterdam: PSV doet hopend Ajax pijn en is landskampioen

Het is groot feest in Eindhoven en omstreken. PSV is voor de 26e keer landskampioen van Nederland. De ploeg van Peter Bosz hield op de slotdag het hoofd koel onder de druk en boekte een overtuigende 1-3 overwinning op Sparta Rotterdam. Hoewel Ajax de druk flink opvoerde met de 2-0 zege op FC Twente kwam de titel voor PSV uiteindelijk niet meer in gevaar.

PSV schoot werkelijk waar uit de startblokken op Het Kasteel. In de openingsfase was niets te merken van spanningen op de benen van de PSV'ers. Ivan Perisic, Ismael Saibari en Noa Lang kregen opgelegde kansen om hun ploeg op voorsprong te schieten in het kampioensduel, maar het leidde nog niet tot doelpunten. Na een klein half uur kreeg men op Spangen door dat Ajax op 1-0 was gekomen en daardoor virtueel aan kop stond, maar PSV antwoordde via een rake kopbal van Perisic direct met de openingstreffer: 1-0.

Gelijkmaker én goal Luuk de Jong

PSV leek de titelrace in het slot te kunnen gooien vanaf de strafschopstip, maar daar stak de VAR een stokje voor. Enkele minuten later kreeg de ploeg van Peter Bosz de deksel op de neus, toen Feyenoord-huurling Gjivai Zechiël alle tijd en ruimte kreeg om de gelijkmaker binnen te prikken: 1-1. Daarmee greep Ajax virtueel gezien de koppositie, maar PSV zorgde opnieuw voor een razendsnelle reactie van Luuk de Jong. De aanvoerder kreeg de bal panklaar voor zijn voeten en werkte de 2-1 tegen de touwen.

Malik Tillman gooit wedstrijd in slot

In de slotfase gooide Malik Tillman de wedstrijd definitief in het slot. De Amerikaanse middenvelder kreeg de bal voor zijn voeten en jaste de bal verwoestend tegen de touwen: 3-1. Daarmee is de 26e landstitel voor de Eindhovenaren een feit.

Ajax - FC Twente

Ajax kende een moeilijke openingsfase, maar kwam in minuut 27 wel op voorsprong door een rake kopbal van Jordan Henderson: 1-0. Daarmee grepen de Amsterdammers virtueel gezien de koppositie, maar dat was van korte duur. Twee seconden later was de pret namelijk al vervlogen toen PSV óók op voorsprong kwam. Uiteindelijk scoorde Wout Weghorst in de slotminuut nog de 2-0 tegen FC Twente, maar het mocht niet baten voor de Amsterdammers.

