Leah Williamson moest er lang op wachten, maar de Engelse topspeelster is nu eindelijk op vakantie. De verdediger was tijdens het EK van cruciale waarde voor het elftal van Sarina Wiegman en daarom geniet ze nu van een vakantie met een voormalig Miss USA aan haar zijde.

Williamson is samen met haar vriendin Elle Smith in het thuisland van haar partner. De twee verblijven in New York en worden in de watten gelegd in de bekende en exclusieve SAA Club in stadsdeel Brooklyn. Het stel plaatst op hun social media foto's dat er drankjes worden gedronken terwijl ze genieten van een prachtig uitzicht over de indrukwekkende wereldstad.

Het stel ging voor het EK deze zomer ook nog op vakantie. Toen was de bestemming Mallorca. Daar kon Williamson zich perfect opladen om een belangrijke bijdrage te leveren voor de ploeg van Sarina Wiegman en de winst van het EK in Zwitserland.

Elle Smith

De 27-jarige Elle Smith is op dit moment vooral actief als journalist, maar ze maakte vroeger furore als model. Die baan voert ze nog altijd met plezier uit en het leverde haar ook veel bekendheid op. Smith woont ook nog altijd in New York, maar ze deelt ook regelmatig foto's van tripjes naar het buitenland. Haar vriendin Williamson kan niet altijd mee gedurende het actieve voetbalseizoen. In 2021 werd het model en de vriendin van Williamson nog Miss USA.

Williamson

In clubverband speelt de 28-jarige Williamson voor Arsenal, maar ze is vooral bekend door haar rol op de twee EK's die de Engelsen wisten te winnen. Op het afgelopen toernooi rekenden de Engelsen in de finale af met Spanje, waardoor het elftal van Wiegman voor de tweede keer Europees kampioen werd. Sommige speelsters mochten dit jaar voor het eerst de trofee omhoog houden, maar voor Williamson was het de tweede keer.

Na afloop vertelde de verdediger dat ze dolgelukkig was met de prijs. "Het is een geweldige eer om onderdeel te zijn van dit team. Het is schitterend dat we ook echt behalen waar we over dromen. Wij laten ons zien. Iedereen binnen het Engelse team laat zichzelf zien, anders was dit niet mogelijk geweest", vertelde Williamson na de finale geciteerd door Britse media.