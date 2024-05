EK-winnaar Shanice van de Sanden vertrekt opnieuw bij Liverpool

De Nederlandse Shanice van de Sanden neemt voor de tweede keer in haar carrière afscheid van Liverpool. Volgens de rechtsbuiten was het tijd om afscheid te nemen. In 2017 vertrok Van de Sanden al eerder uit de Engelse stad.

Liverpool was in 2016 de eerste buitenlandse club waar Shanice van de Sanden tekende. Ze speelde daar toen anderhalf jaar, waarna ze de overstap maakt naar Olympique Lyon. In Frankrijk won de 31-jarige aanvalster veel prijzen, waaronder driemaal de Champions League. In 2020 transfereerde Van de Sanden naar Wolfsburg, waar ze twee seizoenen speelde.

Daarna keerde de Nederlands international terug bij Liverpool. Met the Reds speelde ze dit seizoen in de subtop van de Women's Super League. Nu neemt ze dus opnieuw afscheid van de club, met een post op Instagram. "Dank naar het team en de staf, die me een warm welkom terug hebben gegeven. Ook een speciaal bedankje naar de supporters, jullie zijn geweldig voor me geweest", schrijft ze. Wat haar volgende stap wordt, is nog niet bekend.

Europees kampioen

Van de Sanden was jarenlang een vaste waarde in Oranje. Als basisspeler won ze in 2017 het EK, terwijl ze in 2019 als invaller de WK-finale verloor van de Verenigde Staten. Ze heeft 97 interlands achter haar naam staan, waarin ze 21 keer tot scoren kwam.