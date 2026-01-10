Bekerhouder Crystal Palace is verrassend uitgeschakeld in de derde ronde van de FA Cup. De ploeg uit Londen verloor met 2-1 van Macclesfield FC, dat uitkomt op het zesde niveau.

Palace kwam vlak voor rust op achterstand door een treffer van Paul Dawson. Isaac Buckley bracht Macclesfield na een uur op 2-0, nadat Palace meerdere kansen had laten liggen om het gevaar weg te werken. Yeremy Pino tekende voor de 2-1.

Crystal Palace won afgelopen seizoen de beker door Manchester City te verslaan. Op Wembley werd het 1-0. Het was voor Palace de eerste hoofdprijs in de clubhistorie. Daardoor spelen The Eagles dit seizoen in Europa, waar ze ook al tegen AZ kwamen. Dat duel op Selhurst Park werd 3-1 voor de thuisploeg.

Hollywoodclub

Het is niet het eerste bekersprookje tijdens de derde ronde van de FA Cup. Vrijdagavond kwam het Wrexham van eigenaar en bekend acteur Ryan Reynolds in actie tegen Europa League-team Nottingham Forest. Na penalty's werd de ploeg uit de Premier League verslagen en gaat Wrexham de koker in voor de volgende ronde.