Internazionale is dinsdag op zeer verrassende wijze uitgeschakeld in de Champions League. De Italiaanse topclub verloor over twee wedstrijden in totaal met 5-2 van het Noorse Bodø/Glimt en is klaar in Europa. Een lichtpuntje was de terugkeer van Denzel Dumfries.

De heenwedstrijd in Noorwegen was voor veel voetbalfans al een grote verrassing. Inter speelde degelijk, maar de Italianen kregen een les in effectiviteit van Bodø/Glimt. De Noren maakten drie goals in eigen huis, terwijl de Italianen daar één goal tegenover stelden. Veel critici dachten dat Inter de 3-1 achterstand in eigen huis wel zou wegwerken, maar die klus bleek een stuk lastiger dan gedacht.

Verrassing in San Siro

Waar in de laatste weken Milaan het strijdtoneel was voor de Olympische Winterspelen, was het nu weer aan Internazionale. Met een ijzersterke opstelling ging Christian Chivu met zijn ploeg op jacht naar goals. Al snel voetbalde Inter zich naar een aantal kansen, maar de Noren van Bodø/Glimt bleven stand houden. De tijd tikte daardoor alsmaar weg in het voordeel van de bezoekers en in de tweede helft werd de voorsprong zelfs nog uitgebreid.

Na een klein uur spelen was het uitgerekend Jens Petter Hauge, oud-speler van de aartsrivaal AC Milan, die Inter nog verder in de problemen bracht. Hij strafte een fout van Manuel Akanji genadeloos af en zorgde ervoor dat Inter nog minimaal drie keer moest scoren om een verlenging af te dwingen. De Zwitserse verdediger kreeg al snel de kans om zijn fout goed te maken, maar hij raakte de paal.

BODØ AAN DE LEIDING! 🤯

Manuel Akanji gaat gruwelijk in de fout en Hauge profiteert voor de Noren 💫#ZiggoSport #UCL #INTBOD pic.twitter.com/QaqolK8zGo — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 24, 2026

Waar Inter steeds meer risico nam, kregen de Italianen uiteindelijk de snoeiharde genadeklap. Ex-AZ-speler Hakon Evjen zette de bezoekers met nog een kwartier te spelen op 0-2, waardoor Bodø/Glimt de enorme stunt van een week eerder nog eens dunnetjes over deed. Alessandro Bastoni deed nog wat terug met de 1-2, maar dat mocht niet meer baten. Inter blijft met lege handen achter. Zij kregen over twee wedstrijden vijf goals van Bodø/Glimt om de oren. Daarmee is de verliezend finalist van vorig jaar uitgeschakeld.

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries mocht in de laatste tien minuten van het duel met Bodø/Glimt zijn rentree voor Inter maken. De 29-jarige verdediger speelde op 9 november zijn laatste officiële wedstrijd voor de Italianen. Sindsdien staat hij langs de kant met een enkelblessure. Dinsdag keerde Dumfries terug in de wedstrijdselectie voor het duel met Bodø/Glimt en coach Chivu bracht de Oranje-international in de slotfase in het veld voor zijn rentree. Echter kon Dumfries ook weinig meer aan de roemloze uitschakeling van zijn Inter veranderen.

Overige uitslagen in de Champions League

Atletico Madrid - Club Brugge: 4-1 (7-4)

Bayer Leverkusen - Olympiacos: 0-0 (2-0)

Newcastle United - Qarabag: 3-2 (9-3)

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.