Voor Weslley Patati breken spannende tijden aan. De recordaankoop van AZ, die afgelopen zomer voor zeven miljoen euro overkwam van Maccabi Tel Aviv, gaat de koude wintermaanden in Nederland in. De Braziliaan, opgegroeid op blote voeten in de favela's, vreest de sneeuw.

Patati groeide in een paar maanden uit tot een van de smaakmakers bij zijn club en van de Eredivisie. Hij scoorde tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena en gaf tegen FC Utrecht een assist met 'buitenkantje-links'. Het aarden in voor hem de andere kant van de wereld lijkt hem goed af te gaan. Hij woont met zijn broertje Gabriel in Amsterdam-Noord. "Het is prettig om een vertrouwd iemand om je heen te hebben. We gaan in de stad wel eens bij een Brazilianas restaurant eten, maar meestal kookt hij", zegt de vleugelaanvaller in gesprek met De Telegraaf.

'Nog nooit sneeuw gezien'

"Inmiddels is Gabriel een echte chef geworden. Hij maakt heerlijke galinhada, een gerecht uit de Maranhense keuken van rijst, bonen en kip. We hebben het samen goed naar de zin, behalve dat het hier zo koud is. En de winter moet nog beginnen. Daar kijken we tegenop, want we hebben in ons leven nog nooit sneeuw gezien." Ook de Nederlandse taal valt de Braziliaan vies tegen. Gelukkig leerde hij in Israël al Engels, want hij had daarvoor nog nooit een taal geleerd op school.

Cursus Nederlands

"Ik volg nu een cursus Nederlands. Wat een moeilijke taal... Ik blijf ook Engels leren, want daar zal ik in de toekomst denk ik meer aan hebben. Heimwee heb ik nooit gehad. Ook niet in Israël, waar ik afgelopen jaar heb gespeeld. Ik ging gelijk op Engelse les, want op school had ik nooit een taal geleerd.”

Bijzondere naam

Patati onthult dat hij zijn voetbalnaam dankt aan een bekend clownsduo in Brazilië; Patati Patata. Waarom? Hij voetbalde in de favela's op schoenen die hem vijf maten te groot waren. Vandaar de vergelijking met een clown. "Zo is Patati mijn voetbalnaam geworden. Later heb ik de clowns nog ontmoet. Kijk maar op mijn Insta."