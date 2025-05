Eredivisie-topscorer Sem Steijn verhuist van Enschede naar riante villa voor eerste Feyenoord-seizoen

Sem Steijn maakte enkele weken al bekend dat hij FC Twente deze zomer inruilt voor Feyenoord. De topscorer van de Eredivisie woonde in een appartement in Enschede, maar die heeft hij te koop gezet. Van zijn eerste Feyenoord-geld heeft hij een nieuw optrekje in zijn geboorteplaats gekocht.

Volgens Bekendeburen.nl heeft Steijn een huis gekocht in zijn geboorteplaats Den Haag. Daardoor is hij dicht bij zijn familie in de buurt en is hij zo in Rotterdam voor trainingen en wedstrijden van Feyenoord. De Rotterdammers maakten tien miljoen euro over naar FC Twente voor de diensten van Steijn. De aanvallende middenvelder begon zijn loopbaan in de jeugd van ADO Den Haag, de club uit de stad waar hij nu weer gaat wonen.

Steijn gaat in Den Haag wonen in een riante villa. De aanvallende middenvelder moet €1.250.000 betalen voor zijn nieuwe woning, wat hij bekostigt met een hypotheek van €1.117.157. Donderdag tekende Steijn zijn koopcontract. De woning bedraagt 222 m² woonoppervlakte en heeft maar liefst zes slaapkamers. Het huis heeft drie verdiepingen en heeft ook een grote tuin waar Steijn in kan relaxen na een drukke week.

Door de aankoop van zijn nieuwe huis en de transfer naar Feyenoord is de woning in Enschede overbodig geworden voor Steijn. Dat appartement heeft hij dan ook te koop gezet. Het voormalige appartement van Steijn staat nu voor €425.000 te koop. In totaal speelde de aanvallende middenvelder drie jaar voor FC Twente. Het is niet bekend wanneer hij in het appartement trok.

Zijn laatste seizoen bij Twente sloot Steijn af als topscorer van de Eredivisie. In 48 officiële wedstrijden kwam hij tot 31 doelpunten voor de Tukkers. Bij Feyenoord moet hij komend jaar de Rotterdammers van doelpunten gaan voorzien. Steijn is één van de nieuwe middenvelders van de club, maar waarschijnlijk krijgt hij spoedig gezelschap van nog een nieuweling. Feyenoord zou druk bezig zijn met het overnemen van Luciano Valente van FC Groningen.