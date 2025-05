Wondermiddel van topscorer Sem Steijn lijkt ondekt: 'Zou goed kunnen dat daar die doelpunten vandaan komen'

Sem Steijn is niet alleen topscorer, maar ook speler van het jaar geworden dit seizoen in de Eredivisie. Na afloop van de Eredivisie Awards, waar hij beide prijzen binnenhengelde, sprak hij over een eventueel wondermiddel dat nog weleens tot al zijn doelpunten geleid kan hebben. "Eén ding is zeker, volgend jaar ga ik weer doelpunten maken."

Het leven van Sem Steijn kan even niet meer stuk. Hij wist al dat hij topscorer van de Eredivisie was, maar sinds maandagavond mag hij zichzelf ook speler van het jaar noemen van het afgelopen seizoen. Dat betekende voor de Hagenees dat hij met twee prijzen naar huis ging. Hij kreeg de laatste prijs uitgereikt door zijn eigen vader: Maurice Steijn.

'Doelpunten tillen'

"Dat was natuurlijk een erg mooi moment", vertelt Steijn aan deze website na afloop. "Want we hebben natuurlijk een hele goede band. Het is niet alleen een vader, maar ook een vriend. Als iemand hem uitreikt, dan graag mijn vader." Vooral de topscorersbeker is zwaar, laat Steijn weten. "Ik moet natuurlijk al die doelpunten tillen", grijnst hij.

Dan maakt hij ook nog eens een transfer van FC Twente naar Feyenoord, wat ook betekent dat hij dichterbij zijn familie gaat wonen. Een rit naar Enschede vanuit het Haagsche was toch al gauw drie uur. Ondanks dat Feyenoord gevestigd is in Rotterdam, gaat hij daar niet wonen. "Ik ga weer terug naar Den Haag", vertelt hij.

Tomatensoep

Daar kan hij dan ook weer vaker op bezoek bij zijn oma. Nadat hij de prijs ontving, wendde hij zich nog tot zijn oma. "Ik kom zondag weer fijn bij u op de soep", vertelde hij in zijn speech. Na afloop vertelt hij dat het om tomatensoep gaat. Of daar al die doelpunten uit komen? "Dat zou heel goed kunnen, ja", lacht hij.

Ook voor de Feyenoord-fans heeft hij een fijn bericht: "Ik ga geen doelpuntenaantal noemen. Eén ding is zeker: dat ik goals ga maken. En dat ik hopelijk de fans op de banken ga krijgen. En hoeveel dat er zullen zijn, let's see."

