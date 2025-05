Feyenoorder Sem Steijn mocht 'nog één keer dat mooie shirt aan': 'Ik kwam als jongen en ga weg als man'

Voor Eredivisie-topscorer Sem Steijn werd het een pijnlijk afscheid van FC Twente na 'een fantastische periode'. De middenvelder zag hoe AZ er in de slotseconden vandoor ging met het ticket voor de Conference League. Steijn mag zich echter bij Feyenoord gaan bewijzen. Dus viel het afscheid van FC Twente hem zwaar. "Ik kwam als jongen en ga weg als man", zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

FC Twente gaf op pijnlijke wijze de 0-2 voorsprong weg. Volgens Steijn compleet onnodig. "Het is echt een waanzinnig seizoen geweest, maar dit is doodzonde", aldus een zichtbaar teleurgestelde Steijn. "Dit hebben we volledig aan onszelf te wijten. Het was wel typerend voor bepaalde wedstrijden dit seizoen. Een seizoen met pieken en dalen. Ik mocht nog één keer het mooie shirt van Twente aan en wilde het fantastisch afsluiten. Dat is niet gelukt. Ik ben nu vooral teleurgesteld."

'Afscheid' bij FC Twente valt Sem Steijn zwaar: 'Normaal pak ik zulke momentjes niet...' FC Twente boekte een belangrijke zege in de play-offs voor Europees voetbal. Voor middenvelder Sem Steijn, die komende zomer naar Feyenoord vertrekt, was het een avond om niet snel te vergeten. Niet vanwege de 3-2 zege op NEC, maar omdat het zijn allerlaatste wedstrijd in de Grolsch Veste was. "Daadwerkelijk de laatste keer, dat is best wel gek", stelt Steijn tegenover Sportnieuws.nl.

'Krankzinnige' statistieken

Steijn tekende kort geleden een vierjarig contract bij Feyenoord en verlaat FC Twente met indrukwekkende statistieken. In totaal scoorde hij 56 doelpunten voor de club, waarvan maar liefst 31 goals dit seizoen. "Dat is krankzinnig", zegt Steijn, die vol vertrouwen naar Rotterdam vertrekt.

In de wedstrijd tegen AZ liet de middenvelder wéér zijn klasse zien met een typische 'Steijn-goal' en een rake penalty. "De manier waarop ik mijn tweede maakte, dat heb ik dit seizoen vaker gedaan. Dan positioneer ik me goed en probeer ik vrij te komen. Dan moet ik natuurlijk nog wel goed bediend worden. Ik hoop dat dat bij Feyenoord ook weer gaat lukken. We gaan er een fantastisch seizoen van maken."

FC Twente geeft het helemaal weg: AZ na sensationele comeback Europa in AZ heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. In een meeslepende finale om Europees voetbal tegen FC Twente trokken de Alkmaarders aan het langste eind. Het eindigde in 3-2.

Van jongen naar man

Steijn nam afgelopen donderdag tegen NEC al afscheid van 'zijn' Grolsch Veste, maar in Alkmaar was écht zijn laatste werkdag voor de Tukkers. "Ik kijk terug op een fantastische periode bij FC Twente. Ik kwam binnen als een jongetje en ga hier weg als een man", sluit Steijn af. Hij mag komende zomer met zijn nieuwe club gaan proberen de Champions League te halen. Feyenoord moet twee tegenstanders overleven om het kampioenenbal te halen. Anders wacht de Europa League.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.