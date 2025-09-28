Danny Buijs heeft in Goedemorgen Eredivisie van ESPN zich wederom uitgelaten over de Nederlandse arbitrage. De coach van Fortuna Sittard vindt dat de scheidsrechters hun fout kunnen toegeven zoals er volgens hem is geblunderd bij de penalty die FC Twente vrijdag kreeg.

Buijs ging na de wedstrijd tegen FC Twente (3-2 verlies) uit zijn dak over de arbitrage. De scheidsrechter Danny Makkelie gaf een twijfelachtige strafschop aan de ploeg uit Enschede met een 0-0 stand. Buijs vertelde dat hij de arbiter in de rust had gesproken en dat hij het nog steeds een strafschop vond. Daardoor ging de Fortuna-coach 'zich wel zorgen maken'.

"Waar is dan je zelfkritiek? Echt, ik maak ook fouten. Die moet je kunnen toegeven, dan kun je dingen proberen te verbeteren. Maar als je geen zelfkritiek meer hebt, ga je niet meer beter worden. Dat is wel zorgwekkend en in mijn ogen een verontrustende situatie", zo vertelde Buijs na de wedstrijd tegenover ESPN.

'Het is toch geen schande?'

In Goedemorgen Eredivisie werd Buijs nogmaals gevraagd naar zijn mening over Makkelie. Daar bleef de coach bij zijn standpunt en haalt hij nogmaals het puntje zelfkritiek aan. "Als je krampachtig blijft vasthouden aan ‘nee, ik ben écht overtuigd, ik heb de juiste beslissing genomen’, dan maak ik me zorgen. Misschien speelt druk of spanning mee, maar zeg het dan gewoon. Dat is toch geen schande?"

Buijs raadt Makkelie aan om een oude hobby weer op te pakken, zo vertelt hij aan de hand van een anekdote. "Een vriend van mij kwam hem vroeger weleens tegen in de sauna, maar de laatste tijd niet meer. Misschien is het goed voor hem, ik betaal zijn dagkaart. Gewoon lekker even ontspannen. Je moet het af en toe los kunnen laten."

Nederlandse top

Tijdens het programma werd Buijs ook gevraagd naar zijn plafond als trainer. De coach van Fortuna heeft het idee dat hij wel klaar is voor een stap hogerop in tegenstelling tot vroeger. "Het moet in de praktijk altijd blijken, maar ik kan van mezelf zeggen dat ik mij gigantisch ontwikkeld heb. Als ik mezelf vergelijk met mijn periode bij FC Groningen en daarvoor zelfs Kozakken Boys, dan kan ik zeggen dat ik nu een veel betere trainer ben", zo is Buijs eerlijk.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.