Eredivisie-uitblinkers die eerder dit seizoen modder naar elkaar gooiden komen elkaar tegen op Ibiza

Luciano Valente en Boy Kemper leken eerder dit seizoen niet echt beste vrienden te zijn, maar een vakantie blijkt beide heren goed te doen. Op Ibiza kwamen de heren elkaar namelijk tegen en hebben ze de ruzie bijgelegd.

Na de wedstrijd tussen NAC en FC Groningen (1-1) begon Valente met het moddergooien naar de NAC-verdediger. De Groningen-speler gaf aan geen groot fan te zijn van Kemper. "Kemper maakt zeven-acht overtredingen in de wedstrijd en die krijgt pas bij de laatste beuk een gele kaart. Sowieso een hele vervelende vent die Kemper, moet ik zeggen. Het is een matig ventje, vind ik", zo vertelde Valente voor de camera van ESPN.

Kemper besloot vervolgens kort te reageren op de aantijgingen van Valente aan zijn adres. "Op het veld probeer je elkaar uit te lokken. Hij reageert daarop in het veld en als hij daarna in de media wil praten, is dat prima. Daarna heeft hij ook gezegd dat het wel meeviel. Voor mij is het na de wedstrijd weer klaar. Dan geef je elkaar een hand: ‘Succes verder en door'", zo was Kemper duidelijk.

Ibiza

Valente en Kemper vertrokken na het seizoen echter naar hetzelfde vakantieoord en kwamen elkaar zodoende tegen. Uit een Instagram-story van de Groningen-middenvelder bleek dat er totaal geen kwaad bloed is tussen de twee. Valente deelde een foto met Kemper en zette daarbij 'Matig ventje' met twee lachpoppetjes en een hartje. Daarmee lijkt de kou tussen de twee volledig uit de lucht.

Beide spelers zijn overigens met een groot deel van hun selecties op vakantie naar Ibiza. Zo deelde Valente ook een foto met Groningen-spelers Jorg Schreuders, Stije Resink, Thom van Bergen en Leandro Bacuna. Terwijl ook Kemper een foto deelde met meerdere NAC-spelers. Bekend is ook dat Go Ahead Eagles op het eiland is om de bekerwinst te vieren. Voor Valente lijkt het wel de laatste keer dat hij met de Groningen-spelers naar Ibiza afreist. De middenvelder staat in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax, PSV en Feyenoord en hij zal deze zomer bijna zeker een transfer maken.