Erik ten Hag zorgt voor verbijstering: 'Hij heeft duidelijk een paar glazen wijn op'

Manchester United speelde zondag op het eigen Old Trafford met 2-2 gelijk tegen Liverpool. Na afloop was manager Erik ten Hag behoorlijk positief en daar had niet iedereen begrip voor.

"Hij heeft duidelijk een paar glazen wijn op na de wedstrijd", zei oud-speler Roy Keane bij Sky Sports nadat hij het interview met Ten Hag had gezien. "Ik weet niet hoe ze bij hem gevallen zijn, maar hij lijkt heel vrolijk. Daar bewonder ik hem voor, want hij heeft blijkbaar iets gezien wat ik op dit moment niet zie."

Het is in Engeland overigens vrij gebruikelijk voor de managers van de twee clubs om na wedstrijd een wijntje te drinken. Met name Alex Ferguson, manager van United in de tijd van Keane, stond daar om bekend.

Middenmoot

"ManUnited speelt momenteel als een club uit de middenmoot", aldus Keane, die tussen 1995 en 2004 veel successen kende in Manchester. "Je weet op dit moment gewoon niet wat je gaat krijgen." Volgens de Ier is het allemaal veel te wisselvallig en is er geen lijn te ontdekken in het spel van de nummer zes van de Premier League.

United verloor in de competitie al twaalf keer en heeft een negatief doelsaldo. Uiteraard tot ongenoegen van Keane. "Het is niet eens bijna goed genoeg. Ze strijden momenteel met Aston Villa en Tottenham Hotspur voor de vierde en vijfde plek. En op dit moment staan ze daar zelfs ver achter. Ik snap die positiviteit niet. Maar misschien ben ik gewoon een beetje een ouwe mopperpot."

Erik ten Hag

Ten Hag zelf was overigens ook niet alleen maar positief. Hij baalde vooral van de individuele fouten die werden gemaakt. "Voor de derde keer in een week krijgen we in de slotfase een doelpunt tegen en dat kost ons al zeven punten. Die domme fouten moeten we onszelf kwalijk nemen. Maar ik ben ook trots, omdat ik duidelijk een stijgende lijn zie en de potentie van deze groep enorm is."