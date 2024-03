ESPN knipt confrontatie Jan Joost van Gangelen en Hugo Borst uit video: 'Domme l*l!'

Mats Seuntjens lag er een tijdje uit bij RKC, maar zaterdagavond maakte hij in de competitiewedstrijd uit tegen Excelsior zijn rentree. En de 31-jarige speler uit Breda scoorde ook nog. Hij maakte de 1-1, wat ook de eindstand werd.

Na de pot deed Seuntjens zijn verhaal bij ESPN. Tegen presentator Jan Joost van Gangelen zei hij: “Ik was net ook best wel emotioneel in de kleedkamer. Het is best wel een moeilijke periode geweest, het hele seizoen al." Zodra zijn oudere broer Ralf Seuntjens (Seun of God) verklaarde dat-ie trots is op Mats, kwamen er diepe emoties los bij de middenvelder annex aanvaller. "Ik ben nooit emotioneel, maar nu kwam het op de één of andere manier wel even binnen."

Hugo Borst

Toen brak Hugo Borst in. "Pieter Omtzigt", brulde hij, verwijzend naar de politicus van de partij NSC, over wie wordt beweerd dat hij tijdens de onderhandelingen over een coalitie regelmatig in huilen uitbarst. Van Gangelen was er niet blij mee dat het gevoelige gesprek door Borst werd onderbroken.

"Nee, nee, nee: dat doen we niet", aldus Van Gangelen. "Alsjeblieft Hugo, domme lul! Hugo Borst, wat lul jij nou weer allemaal?" En Mats begreep er intussen weinig meer van: "Wat lult hij nou allemaal, joh?"

Geknipt

De voetbalzender heeft het interview inmiddels op X gezet, maar de interruptie van Borst en de reacties daarop zijn uit het fragment geknipt.