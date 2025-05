Etienne Vaessen reageert na fikse straf vanwege slaan tegen Ajax: 'Dat doet er nu niet toe!'

Etienne Vaessen is één van de meest besproken voetballers van de afgelopen dagen. De keeper van FC Groningen pakte in de thuiswedstrijd tegen Ajax (2-2) de negatieve hoofdrol door zich met allerlei opstootjes te bemoeien. De tuchtcommissie kwam tot een harde straf, die de club meteen accepteerde. Inmiddels heeft de Surinaams international gereageerd.

Vaessen is drie duels geschorst, met nog een duel extra als voorwaardelijk. FC Groningen accepteerde die straf meteen, omdat het afstand wil nemen van onacceptabel gedrag. Nu reageert de doelman zelf ook op de incidenten tijdens en na FC Groningen - Ajax. "Excuses voor mijn gedrag na de wedstrijd", zegt op hij op z'n Instagram, ruim een week na dato. "Verschillende factoren waarom ik zo reageerde."

'Dat doet er nu niet toe!'

De details daarvan laat Vaessen achterwege. "Dat doet er nu niet toe! Als profvoetballer heb je een voorbeeldfunctie. Streep eronder en weer door", sluit hij zijn boodschap op sociale media af. Hij kon na de wedstrijd tegen Ajax al genieten van einde seizoen. Hij kreeg in dat duel zijn vijfde gele kaart van het seizoen voor een duw aan Owen Wijndal en miste daardoor de afsluitende competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (2-0 nederlaag). Inmiddels is het seizoen voor FC Groningen afgelopen.

Onderzoek na rellen

Vaessen belandde tegen Ajax meermaals in een opstootje. Die na de wedstrijd was het heftigst. In een enorme kluwen van spelers werkte hij Ajax-assistent naar de grond en deelde hij ook slaande bewegingen uit terwijl de Spanjaard al op de grond lag. Op basis van beelden besloot de tuchtcommissie van de KNVB om een onderzoek in te stellen en kwam het tot een voorstel van vier duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Alle andere betrokkenen, waaronder spelers van Ajax, kwamen zonder straf weg.

Mist eerste drie duels

Omdat FC Groningen de straf accepteerde, mist Vaessen sowieso de eerste drie wedstrijden van het nieuwe seizoen. Dat begint in het weekend van 8, 9 en 10 augustus. FC Groningen speelt geen Europees voetbal, dus duurt de vakantie voor de veelbesproken keeper wat langer.

i De reactie van Etienne Vaessen via zijn Instagram. ©Instagram Etienne Vaessen

Titel verspeeld

Ajax verspeelde door het 2-2 op de voorlaatste speeldag de koppositie en had de titel tegen FC Twente niet meer in eigen hand. PSV wipte over de Amsterdammers heen en kroonde zich bij Sparta tot landskampioen.

