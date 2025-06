Voormalig Feyenoorder Orkun Kokçu raakte tijdens de wedstrijd tegen Auckland City op het WK voor clubs in een verhitte woordenwisseling met zijn trainer Bruno Lage, nadat hij in de 61e minuut werd gewisseld voor Renato Sanches. De middenvelder van Benfica komt terug op zijn actie.

"Als speler ben ik iemand die graag wint. Ik heb een winnaarsmentaliteit, ik wil het beste voor het team doen. En op dat moment dacht ik dat ik het team meer kon helpen", begon hij. "Uiteindelijk was het de trainer die de beslissing nam en als speler moet ik die keuze respecteren. Ik heb het al meerdere keren tegen de pers gezegd, maar als ik op het veld sta, verlies ik soms de controle en gebeuren er dingen zoals dit."

Oud-Feyenoorder Orkun Kökçü kaffert trainer uit, maar die lacht het laatst bij WK voor clubs Orkun Kökçü speelde bij het WK voor clubs met Benfica tegen Auckland City. De Portugese club won met 6-0, toch was de in Haarlem geboren ex-Feyenoorder erg kwaad. Hij kon zijn wissel niet accepteren en kafferde zijn trainer uit. Die trok aan het langste eind.

'Deze situatie niet opblazen'

Kokçu vervolgt: "Ik denk dat ik niet de enige ben die dit heeft meegemaakt. Het is normaal dat dit in het voetbal gebeurt, maar het is niet mooi en het is niet wat we willen laten zien als Benfica-spelers", aldus de Turkse middenvelder van de Portugese topclub. Hij geeft aan inmiddels met Lage gesproken te hebben. "Ik heb mijn gevoelens op dat moment uitgelegd. Hij legde ook uit wat hij voelde en dacht. We zijn er overheen, alles is oké, we zijn klaar voor wat komen gaat en we hoeven deze situatie niet op te blazen."

'Geen problemen met de trainer'

Bij Benfica beleefde Kokcú onder Lage een uitstekend seizoen, met dubbele cijfers in goals én assists. "Voor mij en de trainer is het belangrijkste om dit te vergeten. Wat is gebeurd, is gebeurd, we kunnen alleen vooruitkijken en we willen grote dingen bereiken in de toekomst. Daarom moeten we verenigd blijven. Ik heb geen problemen met de trainer, we hebben een geweldig seizoen samen gehad. Hij heeft me op mijn positie laten spelen. We hebben een goede relatie, wat er gebeurde was slechts gisteren."

Turks temperament

Kokçu wijt zijn uitspatting aan zijn roots. "Mijn reactie kwam niet voort uit arrogantie. De club staat altijd boven de speler. Maar op dat moment verloor ik mijn zelfbeheersing. Elke speler wil 90 minuten spelen. Ik had het niet zo moeten laten blijken, maar ik heb een Turks temperament en het was moeilijk om me in te houden. Maar het is gebeurd en we moeten het vergeten, het is niet goed om bij deze situatie stil te staan."