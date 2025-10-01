De voetbalgenen zitten diep geworteld in de familie Kluivert. Vader Patrick was een topspits en bezorgde Ajax met zijn goal in de Champions League-finale van 1995 de 'Cup met de grote oren'. Ook voor Oranje was hij belangrijk. Zijn kinderen zijn ook allemaal topvoetballers (in wording). De jongste beleefde woensdag een prachtige mijlpaal.

Shane Kluivert is pas net 18 jaar oud geworden en schreef nu al een stukje persoonlijke geschiedenis. Hij viel woensdag in bij FC Barcelona Onder 19 in de Youth League en scoorde zijn eerste goal voor de club. Hij viel na een uurtje in en stond drie minuten later al op het scorebord. De vleugelspeler dribbelde naar binnen en krulde mooi raak in de bovenhoek. Daarmee deed hij de club pijn waar hij in de jeugd nog voor speelde: het Franse PSG.

Doorbraak bij FC Barcelona

Daar kwam de jongste telg van de familie Kluivert terecht toen zijn vader daar een tijdje technisch directeur werd. Uiteindelijk speelde hij maar een jaar in de jeugd van PSG, toen hij in de zomer van 2017 alweer wegging om bij FC Barcelona aan zijn doorbraak te werken. Daar doorliep hij diverse elftallen, waarna hij per 1 juli van dit jaar de overstap maakte naar de Onder 19 en hij zich daar op internationaal niveau kan laten zien in bijvoorbeeld de Youth League. Dat is de competitie voor junioren van clubs die in de grote Champions League spelen.

Smakelijk voorgerecht

Barcelona - PSG in die Youth League was een smakelijk voorgerecht van de Champions League-wedstrijd die woensdagavond op de rol staat. Barça kwam al na 24 minuten met een man minder te staan door een rode kaart voor Alex Campos. PSG scoorde in overtal ook nog eens de 0-1 via Zayon Chtai-Telamio. Maar toen Kluivert in de 64ste minuut inviel, draaide de wedstrijd volledig. De Nederlandse aanvaller scoorde de 1-1 tegen tien man van PSG. De Franse ploeg zag Wassim Slama ook met rood van het veld vertrekken. Een kwartier voor tijd bepaalde Xavi Espart het duel in een 2-1 zege voor Barça Onder 19.

Halfbroers en kookboeken

Shane Kluivert is de jongste zoon van Patrick en halfbroertje van zijn andere kinderen. Shane was in zijn jeugd vooral bekend van sociale media en van zijn zelf uitgebrachte kookboeken. Halfbroertjes Justin (Bournemouth), Ruben (Olympique Lyon) en Quincy (AVV Zeeburgia) voetballen ook allemaal.