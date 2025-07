Wayne Rooney is al even niet meer actief als voetballer en ook zijn trainerscarrière liep nog niet succesvol, waardoor hij het nu over een andere boeg gooit. De oud-spits is nu actief als analist voor de Engelse tv en dat legt hem volgens The Sun geen windeieren.

Rooney heeft een contract getekend om vanaf komend seizoen onderdeel te worden van het vaste analysteam bij het beroemde Engelse programma Match of the Day. Met die tweejarige deal is een bedrag van 800.000 dollar gemoeid. Dat komt omgerekend neer op zo'n 928.000 euro voor de werkzaamheden van Rooney. De 39-jarige voormalig voetballer is door zijn nieuwe deal ook onderdeel van het team dat het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zal verslaan.

In Rooney zijn contract staat ook nog een mogelijkheid tot een tweejarige verlenging als analist. Hij zal aanschuiven bij de nieuwe presentatoren van de show Kelly Cates, Mark Chapman en Gabby Logan. De presentatie van Match of the Day was 26 jaar lang in handen van Gary Lineker, maar de oud-spits maakte deze zomer zijn vertrek bij de BBC officieel bekend. Hij zal wel nog het WK 2026 presenteren en zich ook ontfermen over het aankomende FA Cup-seizoen.

BREAKING: Wayne Rooney lands HUGE Match of the Day job 🚨 pic.twitter.com/AI1TEzYlNQ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 6, 2025

Coleen Rooney

Met zijn nieuwe deal is Wayne Rooney niet de grootverdiener in huis. Zijn vrouw Coleen is ook actief op TV. Zij tekende een contract bij Disney+ voor om en nabij de tien miljoen pond. Coleen zal daar te zien zijn in een realitysoap die ook haar man en kinderen zal volgen. Het stel heeft samen vier kinderen. Coleen deed eerder al mee aan het programma I'm a Celebrity, waardoor ze landelijke bekendheid kreeg in Groot-Brittannië.

Trainerscarrière

Na zijn loopbaan als voetballer besloot Rooney zich te gaan richten op het trainersvak, maar daar was de Engelsman niet succesvol in. Als manager van Derby County, DC United, Birmingham City en Plymouth Argyle was hij niet succesvol. Telkens stond Rooney binnen een jaar alweer op straat.