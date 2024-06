Fans vallen Kevin de Bruyne lastig tijdens België - Oekraïne: superster haalt boos verhaal bij scheidsrechter

Anthony Taylor is woensdag 26 juni de scheidsrechter tijdens België - Oekraïne op het EK. De Engelsman is een grote naam in de voetbalwereld, maar kwam ook vanwege de nodige incidenten in het nieuws. Hij keurde tijdens Nederland - Frankrijk bijvoorbeeld een veelbesproken doelpunt van Xavi Simons af. Dit weten we over de scheidsrechter.