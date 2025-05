'Fans' van Chelsea en Real Betis besmeuren finale Conference League met rellen, waterkanon ingezet

Wroclaw zal spijt hebben dat het dit jaar de Conference League-finale organiseert. De Poolse stad ontving finalisten Chelsea en Real Betis en hun fans met open armen, maar die laatste groep heeft daar flink misbruik van gemaakt. Op beelden is te zien hoe er enorme rellen zijn tussen Engelsen en Spanjaarden.

Naarmate de alcohol meer begon te vloeien in Wroclaw, werd de sfeer grimmiger. Het kwam tot een clash tussen 'fans' van Betis en Chelsea in een van de hoofdstraten van de Poolse stad. Rookbommen, stoelen, flesjes, glazen, tafels en alles wat los stond werd naar de andere groep gegooid. Op beelden is te zien dat de Poolse politie pas na een aantal minuten ingrijpt en de groepen uit elkaar haalt.

Waterkanon

Maar verderop in de stad ging het weer mis en dit keer vooral bij de in het blauw geklede fans van Chelsea. De politie moest zelfs een waterkanon inzetten om de misdragende supporters uit elkaar te drijven. De Poolse ME is ook in grote getalen aanwezig om de orde te bewaken, wat tot nu toe erg lastig blijkt met de opgefokte voetbalsupporters die elkaar maar blijven opzoeken en uitdagen. De finale begint pas om 21.00 uur Nederlandse tijd, dus het zal nog lang onrustig blijven.

Chelsea and Betis fans CLASH in explosive scenes! 😳 pic.twitter.com/Y9xWdjPFhq — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 28, 2025

Europese tickets al veilig

Voor Real Betis en Chelsea staat er vooral eer en een Europese prijs op het spel in de finale. Via de nationale competitie is de Londense club al verzekerd van de Champions League volgend seizoen. De club uit Sevilla is via La Liga al geplaatst voor de competitiefase van de Europa League. Qua prijzengeld keert de UEFA liefst 7 miljoen euro uit aan de winnaar van de Conference League.

