FC Barcelona-doelman openhartig over hardnekkige verslaving: 'Ik heb de strijd verloren'

Wojciech Szczesny, de Poolse doelman van FC Barcelona, is niet vies van een sigaret. In een interview met ESPN, voorafgaand aan de finale van de Copa del Rey, sprak hij openhartig over zijn verslaving. Ook vertelde hij waarom hij is teruggekeerd uit zijn voetbalpensioen.

Szczesny had eigenlijk een punt gezet achter zijn carrière na het EK van 2024. Maanden later, in september, dwong een zware blessure van Marc-Andre Ter Stegen Barcelona echter om op zoek te gaan naar een vervanger. Daarbij kwamen de Catalanen uit bij de Poolse doelman.

In het interview onthulde de 35-jarige doelman waarom hij zijn rentree maakte. Een besluit dat tot nu toe zijn vruchten lijkt af te werpen: Barça is nog steeds in de race voor de landstitel, de beker én de Champions League. Daarnaast staat de Pool al 25 wedstrijden onder de lat.

'Zou ik mezelf kunnen vergeven?'

“Ik keek naar dit Barcelona en dacht: ‘Kan dit team dit seizoen iets speciaals bereiken? Ja.’ Zou ik mezelf ooit vergeven als ik nee had gezegd en ze vervolgens grote dingen zouden presteren? Nee’,” aldus Szczesny. Vanuit zijn luie stoel in Marbella toekijken hoe Barça floreert, wetende dat hij er deel van had kunnen uitmaken, was voor hem ondenkbaar.

“Niet doen wat ik doe!”

In hetzelfde interview werd Szczesny gevraagd naar zijn rookgedrag. Hij is namelijk een van de weinige spelers die openlijk rookt. “Er zijn dingen in mijn carrière die je beter niet kunt nadoen. Ik probeer de beste versie van mezelf te zijn en het goede voorbeeld te geven aan mijn teamgenoten en fans. Wat roken betreft: alsjeblieft, doe niet wat ik doe. Ik heb die strijd verloren. Ik heb op jonge leeftijd een slechte gewoonte ontwikkeld. Ik kom er gewoon niet vanaf. Dus voor iedereen die kijkt: niet doen wat ik doe.”

Moeilijk

De keeper is altijd openhartig geweest over dit onderwerp, waarover hij toegeeft dat het niet makkelijk is om over te praten. “Ik ben geen politicus, misschien is dat het. Het is veel makkelijker om consistent te zijn met eerdere interviews als je eerlijk en open bent. Als je me een vraag stelt, zal ik die zo oprecht mogelijk beantwoorden. Er zijn dingen waar ik liever niet over praat. Ik keer liever niet terug naar het vorige onderwerp”, besloot hij.

Op zaterdagavond neemt Szczesny het met FC Barcelona op tegen Real Madrid in de finale van de Copa del Rey. De eerste prijs van het seizoen kan daarbij in de wacht worden gesleept.

