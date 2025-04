FC Dordrecht volgt voorbeeld Duitse volksclub met ingrijpend besluit: 'Sluit niet aan bij onze waarden'

FC Dordrecht is als eerste Nederlandse club van het medium X (voorheen Twitter) verdwenen. Dat maakte de ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie bekend net voor de 34ste speelronde. Daarmee volgt Dordrecht het voorbeeld van enkele Duitse clubs.

'Deze beslissing is genomen naar aanleiding van ontwikkelingen op het platform die niet langer aansluiten bij de waarden van onze club', schrijft Dordrecht in een persbericht. Twitter werd in het najaar van 2022 gekocht door de Amerikaanse miljardair Elon Musk, die het omtoverde tot X. Daar voegde hij onlangs zijn AI-bedrijf xAI bij, waarna Dordrecht besloot te verdwijnen van het sociale medium.

'Bij FC Dordrecht staan respect, inclusiviteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij willen niet geassocieerd worden met een platform waar deze waarden onder druk staan', gaf de club als reden om te stoppen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie blijft wel actief op Instagram, Facebook, TikTok, YouTube en LinkedIn.

'Haatmachine'

In november vorig jaar was St. Pauli de eerste voetbalclub van naam die X verliet. "Eigenaar Elon Musk heeft van de debatruimte een haatversterker gemaakt die ook de verkiezingen in Duitsland kan beïnvloeden", gaven ze als reden. "Racisme en complottheorieën verspreiden zich ongehinderd. Beledigingen en bedreigingen leveren nauwelijks sancties op en worden als zogenaamde vrijheid van meningsuiting verkocht", meldt de club. Musk heeft volgens St. Pauli X omgebouwd tot een haatmachine.

Na St. Pauli verliet ook Werder Bremen het medium. Zij lieten respectievelijk 250 duizend en 535 duizend volgers achter. Ruim 25 duizend volgers kunnen niet meer genieten van de posts van FC Dordrecht.

