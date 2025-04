Feest bij FC Utrecht en Ron Jans: club weet nu al dat het Europa in gaat

FC Utrecht heeft met een paar duels te spelen in de Eredivisie een groot succes geboekt. De ploeg van trainer Ron Jans boekte wederom een royale zege (0-4 bij RKC Waalwijk) en werd daarvoor beloond met prachtig nieuws.

Jans en co zijn volgend jaar namelijk actief in Europa. De club kan nog derde worden, maar is als nummer vier nu al niet meer te achterhalen voor FC Twente (vijfde). Daardoor weet de club al dat het zeker is van de tweede voorronde van de Europa League. Na 31 duels heeft Utrecht al 62 punten.

Tegen Waalwijk ging het wel heel gemakkelijk. Al na ongeveer 30 minuten stond het 0-3. Oscar Fraulo opende de score, waarna Sébastian Haller de score verdubbelde na een voorzet van Souffian El Karouani. Niet gek veel later maakte Miguel Rodriguez de derde goal van de avond, tot afgrijzen van het Brabantse thuispubliek.

Oude bekende scoort

Na rust werd het nog een betje erger voro RKC en een stuk mooie voor FC Utercht. Uitgerekend oud-RKC'er David Min schoot keurig raak en bepaalde de eindstand op 0-4. Meermaals tijdens het duel klonk vanuit het uitvak 'Wij gaan Europa in' en dat is na de zege ook volledig correct.

Jans was uiteraard hartstikke blij met de royale zege, zo bleek in gesprek met ESPN. Nu hoopt hij uiteraard nog derde te worden. "Ik ben heel tevreden. Maar we zijn mensen. We willen altijd meer. Als je wint, krijg je steeds meer vertrouwen."

Degradatiezorgen bij RKC

Bij RKC is dat vanzelfsprekend niet het geval. De club kan directe handhaving wel vergeten en moet liefst vijf punten (met een duel meer gespeeld) goedmaken op Willem II. De Tilburgers staan zestiende en die plek heeft recht op mogelijke handhaving via de play-offs. "Het was een kansloze missie vandaag', zo treurde aanvoerder Michiel Kramer bij ESPN.

