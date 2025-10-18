Noa Lang heeft Napoli niet kunnen redden van een nederlaag bij Torino in de Serie A. Even leek het erop dat hij in de blessuretijd gelijkmaakte, maar de VAR verpeste zijn feestje.

Napoli heeft drie dagen voor het Champions League-duel bij PSV verloren bij Torino: 1-0. Invaller Lang dacht in blessuretijd gelijk te maken, maar de videoscheidsrechter constateerde buitenspel. De oud-PSV'er had zijn shirt al uitgetrokken en vierde de vermeende goal uitbundig met de fans. Dat feestje werd dus bruut verstoord.

Napoli kwam na ruim een half uur op achterstand door een treffer van Giovanni Simeone. De van Napoli gehuurde Argentijn kreeg de bal gelukkig in bezit en maakte het mooi af door doelman Vanja Milinkovic-Savic te omspelen. Lang tikte in de blessuretijd de 1-1 binnen, maar zijn eerste treffer voor Napoli ging niet door vanwege buitenspel. Sam Beukema speelde de hele wedstrijd bij de kampioen.

Door de tweede competitienederlaag van het seizoen is de ploeg van trainer Antonio Conte de koppositie kwijt. AS Roma heeft evenveel punten en strijdt zaterdagavond met Internazionale om de eerste plaats. Napoli heeft na zeven wedstrijden 15 punten. AS Roma (15) en Internazionale (12) strijden vanaf 20.45 uur om de koppositie.

Champions League

Lang treft met de Italiaanse club dinsdag zijn oude ploeg. PSV speelt dan een thuiswedstrijd tegen Napoli in de Champions League. De Eindhovenaren hebben in de eerste twee speelrondes van de competitiefase nog maar één punt verdiend. Ze verloren kansloos van Union Sint-Gillis en speelden gelijk tegen Leverkusen.

