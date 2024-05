Fenerbahçe wint met tien man van Galatasaray: kampioenschap wordt in laatste ronde beslist

Galatasaray is nog géén kampioen. Deze zondag verloor de regerend kampioen van Turkije met 1-0 van tien spelers van Fenerbahçe. De beslissing valt in de allerlaatste speelronde: Galatasaray staat drie punten voor op Fener.

De in Dronten geboren Hakim Ziyech stond vanaf het begin in de basis bij Galatasaray, samen met onder andere oud-Eredivisionisten Dries Mertens en Davinson Sanchez.

Bij Fenerbahçe ook veel oud-Eredivisionisten. Ferdi Kadioglu, Sebastian Szymanski en Dusan Tadic speelden mee, terwijl ook de Nederlander Jayden Oosterwolde in de basis stond.

Galatasaray profiteert niet van rode kaart

Fener moest al na 21 minuten met tien man verder. Aleksander Djiku kreeg zijn tweede gele kaart. Caglar Soyuncu maakte in de 71e minuut de winnende goal. De nederlaag was pas de tweede van het seizoen voor Galatasaray. Fenerbahçe heeft maar drie punten minder.

Fener is dus teruggekomen tot op drie punten. Galatasaray moet minimaal één punt moeten pakken in de laatste wedstrijd tegen Konyaspor, de nummer vijftien van de Turkse competitie. Fenerbahçe speelt in de laatste ronde tegen Istanbulspor en is bij een zege afhankelijk van het resultaat van Galatasaray. Het verschil in doelsaldo is nu momenteel twee, in het voordeel van Ziyechs club.