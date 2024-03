Feyenoord focust zich op plek twee na gelijkspel tegen koploper PSV: 'We hadden hier moeten winnen'

Feyenoord heeft zondag in de topper tegen PSV de kans laten liggen om het gat met de koploper te verkleinen naar zeven punten. De Rotterdammers kwamen op voorsprong, maar moesten toch genoegen nemen met een punt. Mats Wieffer weet dat het nu wel heel moeilijk wordt om de landstitel te prolongeren.

"Nu wordt het heel lastig", zei Wieffer na afloop tegen ESPN. De landstitel heeft hij dan ook al bijna uit zijn hoofd gezet: "Eigenlijk hadden we hier moeten winnen. De hoop is nooit weg, maar we moeten ons focussen op de tweede plaats."

Voor de neutrale kijker was het een mooi gevecht, maar Wieffer vond het in het veld minder vermakelijk: "Ik heb weleens leukere wedstrijden gespeeld. Ze zetten hoog druk en dan is het moeilijk om daar onder uit te spelen. Ze hebben het moeilijk met lange ballen en daar werden we gevaarlijk uit. Het is jammer dat we hier niet winnen."

Feyenoord komt uit een zware periode. De ploeg speelde vorige week een verlenging tegen AS Roma in de Europa League en moest donderdag nog aan de bak tegen FC Groningen in de Europa League. De middenvelder zag er dan ook aardig moe uit: "We komen uit een zware periode, maar dat mag geen excuus zijn. We moeten er gewoon tegenaan."

Strijd om plek twee

Feyenoord ziet de voorsprong op nummer drie FC Twente krimpen naar zes punten. Met nog tien wedstrijden te gaan, lijkt het erop dat de Rotterdammers zich moeten gaan richten om de tweede plaats te behouden.