FIFA doet belangrijke onthulling voor WK voetbal in 2026

De FIFA heeft de officiële bal voor het WK 2026 aangekondigd. Met een geweldige actie op de bekende Sphere in Las Vegas liet de wereldvoetbalorganisatie zien welke bal er gebruikt gaat worden op het toernooi aankomende zomer.

De FIFA heeft donderdagnacht de officiële bal voor het WK 2026 onthuld. Het toernooi wordt gehouden in drie landen: de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het opvallende ontwerp van de bal, genaamd "Trionda“, gebruikt drie kleuren – rood, blauw en groen – die de gastlanden symboliseren.

De bal werd officieel aangekondigd tijdens een geweldige actie van de FIFA op The Sphere in Las Vegas. In de gigantische koepelvormige evenementenlocatie kan er niet alleen in de zaal een projectie getoond worden, ook over de hele buitenkant kan iets geprojecteerd worden. De FIFA liet elke WK bal sinds de start van het wereldkampioenschap zien, om vervolgens de Trionda voor het eerst aan de buitenwereld te onthullen.

Toernooiopzet

Op het WK 2026 zullen maar liefst 48 nationale teams strijden om de titel. Deze teams worden verdeeld over 12 groepen van elk vier ploegen. De nummers één en twee van elke groep, plus de acht beste nummers drie, plaatsen zich voor de knock-outfase.

Bovendien wordt er op het WK 2026 een compleet nieuwe fase toegevoegd: de zestiende finales. Dit houdt in dat er een extra ronde wordt gespeeld tussen de groepsfase en de achtste finales.

Nederland moet zich officieel nog plaatsen voor het WK. In een poule met Duitsland, Hongarije en Bosnië-Herzegovina staat Oranje op dit moment tweede. Enkel de groepswinnaars van de Europese WK-kwalificatiepoules zijn zeker van plaatsing voor het WK. Een aantal andere landen hebben zich al wel geplaatst voor het toernooi. Zo debuteren Jordanië en Oezbekistan op het WK en doen ook Zuid-Korea, Japan en Australië gegarandeerd mee aan het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.